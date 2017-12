Wiatr łamał drzewa, niszczył dachy, pozbawiał ludzi prądu. Ponad tysiąc akcji strażaków

Sztorm na Bałtyku, wysoki stan wód na północy i w Małopolsce. Alerty IMGW - 25-12-2017 Siła wiatru osłabła, jedynie na Wybrzeżu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymuje ostrzeżenia meteorologiczne. Wciąż niebezpieczne są wysokie stany wód w województwach północnych i w Małopolsce. czytaj dalej

Przez cały weekend strażacy wyjeżdżali 1061 razy na interwencje związane z silnym wiatrem, zaś 111 interwencji dotyczyło skutków opadów deszczu.

Ponadto - jak wskazał w poniedziałek rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frątczak - działania strażaków podczas porywistych wiatrów polegały m.in. na usunięciu połamanych drzew, które blokowały ulice i szlaki kolejowe, zabezpieczeniu naderwanych dachów na budynkach, naderwanych reklam i innych elementów konstrukcyjnych oraz wypompowywaniu wody z piwnic.

Aż 400 interwencji strażaków zanotowano na Pomorzu, ponad 200 w województwie warmińsko-mazurskim i przeszło 100 w województwie mazowieckim.

- Ponad 3 tysiące gospodarstw domowych pozostaje bez dostaw energii po zerwaniu linii energetycznych w wyniku silnego wiatru i uszkodzonych stacji transformatorowych. Najwięcej, bo 1500 zdarzeń odnotowano w województwie pomorskim, blisko 1100 na Mazowszu i około w 350 w województwie lubelskim - poinformował Frątczak.

Jak podkreślił, strażacy zliczają dane w okresie dobowym, więc dane od nocy z 24 na 25 grudnia oraz informacje dotyczące interwencji w poniedziałek 25 grudnia będą znane dopiero we wtorek rano.

Nad morzem spokojniej

Jak informował reporter TVN24 Daniel Stenzel, w poniedziałkowe południe na polskim Wybrzeżu wiatr uspokoił się. Energetycy z grupy Energa informowali, że w województwie pomorskim bez prądu pozostaje maksymalnie kilkaset gospodarstw. Domostwa są oddalone od linii energetycznych, do których trudno dotrzeć ze względu na powalone drzewa. Szacuje się, że usunięto tam 95 procent awarii.

Na sopockie molo i na plaże wyszli spacerowicze.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w poniedziałek około południa utrzymywał jeszcze ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym wiatrem - pierwszego stopnia na Wybrzeżu zachodnim, a drugiego - na wschodnim. Niebezpiecznie było też w Bieszczadach i Beskidzie Niskim, gdzie wiać ma jeszcze we wtorek.

Do niedzielnego wieczora

Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku Rafał Grzeszkiewicz poinformował w niedzielę przed godziną 22, że w rejonie gdańskim bez energii elektrycznej pozostaje ok. 800-1000 gospodarstw domowych, głównie w okolicach Tczewa, Kartuz i Wejherowa. W rejonie Słupska, Lęborka i Bytowa liczba odbiorców bez prądu wynosi około 690.

Przed godziną 14 w niedzielę, Frątczak poinformował na antenie TVN24, że od soboty strażacy wyjeżdżali prawie tysiąc razy usuwając skutki nie tylko silnego wiatru, ale również intensywnych opadów deszczu.

- To usuwanie setek połamanych i powalonych przez wichurę drzew, które tarasowały i tarasują w niektórych miejscach wiele ulic, a także szlaków kolejowych. W kilkudziesięciu przypadkach w województwie pomorskim strażacy zabezpieczali uszkodzone dachy budynków, między innymi mieszkalnych - mówił na antenie TVN24 Frątczak.

Niestety - jak przypomniał - w sobotę w Rybakach w województwie pomorskim doszło do tragicznego wypadku. Tam na samochód osobowy, którym podróżował ojciec z synem, spadło drzewo. 7-letni chłopiec zginął na miejscu. Mężczyzna został przewieziony do szpitala.

W niedzielę rano Frątczak mówił, że wichury narastają, co potwierdzała także liczba interwencji strażaków. W sobotę było ich w całej Polsce ponad 200, a od północy do niedzieli do godziny 9.30 blisko dwukrotnie więcej.

Wideo st. bryg. Paweł Frątczak z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Brak prądu w dziesięciu województwach

W niedzielę rano dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak podał, że na terenie 10 województw występują awarie energetyczne.

O godz. 12 pozbawionych energii elektrycznej było 20 782 odbiorców w całej Polsce. Większość z nich to mieszkańcy województwa pomorskiego - poinformował na Twitterze Kubiak.

Według podanych przez niego danych większość awarii - ponad 14 tys. - dotknęło odbiorców w województwie pomorskim, 2300 w mazowieckim, 1417 w podlaskim, a 1300 w województwie zachodniopomorskim. Dostępu do prądu pozbawionych było ponadto 778 odbiorców w województwie łódzkim, 490 w warmińsko-mazurskim i 360 w wielkopolskim. Kilkadziesiąt takich przypadków odnotowano też w województwach dolnośląskim oraz kujawsko-pomorskim.

Około południa dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku Rafał Grzeszkiewicz powiedział, że informacja o 50 tysiącach odbiorców bez prądu w województwie pomorskim "były nieprawdziwe".

- Na Pomorzu ta nocna wichura wdała się najmocniej we znaki. W tej chwili w rejonie koszalińskim odwiedzam te poszczególne miejsca, gdzie pracują nasi operatorzy. Około czterech tysięcy odbiorców nie ma prądu. To są poszczególne liczniki, tak możemy identyfikować tę liczbę - powiedział o godzinie 14 na antenie TVN24 Adam Kasprzyk, rzecznik prasowy grupy Energa.

Jak dodał, gdy o świcie operatorzy rozpoczynali pracę, na terenie całej grupy energetycznej Energa około 35 tysięcy odbiorców nie miało prądu. - Poza terenem Koszalina jeszcze dwa tysiące odbiorców jest w tej chwili bez energii elektrycznej, czyli na obszarze jednej czwartej Polski, jest około sześć tysięcy odbiorców bez prądu - powiedział Kasprzyk.

Wideo Adam Kasprzyk, rzecznik grupy Energa

Interwencje na Podlasiu

W niedzielę o godzinie 16 Urszula Kosicka-Suszyńska z PGE Dystrybucja oddział w Białymstoku poinformowała, że bez prądu w województwie podlaskim pozostaje jeszcze ponad 600 odbiorców powiatów: białostockiego, bielskiego i wysokomazowieckiego.

Jak mówiła, przyczyną zerwania linii energetycznych w województwie podlaskim jest utrzymujący się od sobotniego wieczoru silny wiatr wiejący momentami z prędkością 100 km/h. W godzinach porannych bez prądu w regionie było ponad 6 tys. odbiorców.

- Staramy się, aby zasilanie zostało jak najszybciej przywrócone do naszych odbiorców. Chcemy, aby awarie zostały usunięte do północy - powiedziała Kosicka-Suszyńska.

Do usuwania skutków wichur wyjeżdżali podlascy strażacy wyjeżdżali 51 razy. Najczęściej było to usuwanie z dróg powalonych drzew i konarów.

Dyżurny Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku bryg. Jerzy Owłasiuk poinformował, że w miejscowości Okliny w powiecie suwalskim wiatr uszkodził 3/4 dachu w budynku mieszkalnym. Nikt nie został poszkodowany.

Niespełna 2000 odbiorców bez prądu w Łodzi

Jak poinformowała dyżurna Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi Jolanta Kowalik-Gęsiak, w niedzielę rano w województwie łódzkim zasilania energetycznego nie miało 1930 odbiorców. Główną przyczyną awarii są zerwane linie energetyczne.

- Największe wyłączenia są w powiatach piotrkowskim i radomszczańskim. Awarie powinny być sukcesywnie usuwane - podała dyżurna. Dodała, że straż pożarna nie odnotowała poważniejszych interwencji związanych z silnym wiatrem. W nocy w Łódzkiem podmuchy wiatru dochodziły do 90 km/h.

W warmińsko-mazurskim straż pożarna usuwała z dróg blisko 100 połamanych drzew i konarów. W interwencjach uczestniczyło blisko 300 strażaków.

Jak poinformowała rzeczniczka wojewody warmińsko-mazurskiego Bożena Ulewicz, w niedzielę rano w całym regionie zasilania energetycznego nie miało 237 stacji transformatorowych i 4760 odbiorców.

Najwięcej awarii, których przyczyną są zerwane linie energetyczne, odnotowano w gminach: Barciany, Srokowo, Mrągowo, Sorkwity, Olsztyn, Purda, Barczewo. Gietrzwałd, Miłakowo, Morąg i Świętajno.

Głównie połamane konary

W niedzielę powołując się na aktualne dane z Regionalnej Dystrybucji Mocy w Gdańsku dyżurny centrum wojewody podał, że w rzeczywistości liczba odbiorców bez energii elektrycznej w rejonie gdańskim - w powiatach kartuskim, starogardzkim i wejherowskim - wynosi ok. 10 700, zaś w rejonie Lęborka i Bytowa liczba ta sięga ok. 3 300 tysięcy.

- Energetycy od rana usuwają awarie. To na pewno potrwa parę godzin, aż dojdzie do podłączenia prądu we wszystkich miejscach. Na szczęście wiatr już ucichł - powiedział Grzeszkiewicz.

Rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego PSP w Gdańsku st. kpt. Łukasz Płusa poinformował w niedzielę rano, że strażacy interweniowali 279 razy. Jak wyjaśnił, "były to głównie usuwanie połamanych drzew".

Zobacz sopockie molo na zdjęciach z drona - chwila spokoju nad Bałtykiem

Wideo Sopot - zdjęcia z drona

"Aby Wigilia była z elektrycznością dla wszystkich"

W województwie podlaskim do niedzieli rano bez prądów pozostaje ponad 6 tysięcy odbiorców. Dyżurny Państwowej Straży Pożarnej kpt. Adam Aleksiejczyk poinformował, że strażacy interweniowali 27 razy. Wiatr nie uszkodził nigdzie budynków gospodarczych. Nikt nie odniósł też żadnych obrażeń.

Rzecznik PGE Dystrybucja Adam Rafalski poinformował, że porywisty wiatr uszkodził linie energetyczne "na terenie działania rejonu energetycznego: Białystok, Ełk, Suwałki i obecnie prądu nie ma 6200 odbiorców".

Rafalski dodał, że sytuacja ulega systematycznej poprawie. Jego zdaniem, wszystkie awarie zostaną usunięte do wieczora, "tak aby Wigilia była już z elektrycznością dla wszystkich".

Jak zabezpieczyć się przed wichurą

Wiatr o prędkości nawet 187 km/h

Przed godziną 9 w niedzielę porywy wiatru wciąż były silne. Najmocniej wiało na Śnieżce (148 km/h) i Kasprowym Wierchu (94 km/h). W Gdańsku wiatr wiał z prędkością do 81 km/h, w Legnicy do 72 km/h, w Łebie do 68 km/h, a w Suwałkach i Bielku-Białej do 68 km/h. Po 11 siła wiatru utrzymywała się na podobnym poziomie.

W nocy z soboty na niedzielę najsilniejsze porywy wiatru w górach znacznie przekroczyły 100 kilometrów na godzinę. Na Śnieżce wiało z prędkością 187 km/h, a na Kasprowym Wierchu do 104 km/h.

Niewiele mniejsze wartości odnotowano na nizinach. W Gdańsku-Rębiechowie (lotnisko) porywy dochodziły do 100 km/h, na Helu 94 km/h, a w Łebie do 86 km/h.