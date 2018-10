Wiatr może być porywisty, nawet do 100 km/h. Prognoza zagrożeń

Prognoza pogody na dziś: mokry dzień i duża różnica temperatury - 29-10-2018 W niektórych regionach znacznie się ociepli - będzie do 20 stopni Celsjusza. W większości obszaru kraju będzie padać. czytaj dalej

W kolejnych dniach aura może przynieść porywisty wiatr. IMGW planuje wydać ostrzeżenia meteorologiczne.

Obowiązują też ostrzeżenia hydrologiczne. Objęto nimi dwa województwa.

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

Od poniedziałku od godz. 7.30 do wtorku do godz. 7.30 na terenie województwa dolnośląskiego w nocy mogą zostać wydane alerty drugiego stopnia na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Sudetów przed silnym wiatrem, wiejącym z południa i południowego wschodu, o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, a lokalnie na zachodzie województwa nawet do 100 km/h.

Z kolei w woj. lubuskim w nocy prognozuje się wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia przed porywistym wiatrem z południowego wschodu, o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, a w porywach rozpędzającego się do 70 km/h.

Prognoza ostrzeżeń na poniedziałek (IMGW)

Prognoza zagrożeń na wtorek

Od wtorku od godz. 7.30 do środy do godz. 7.30 w woj. lubuskim spodziewane są silne porywy południowego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, a w porywach rozpędzającego się do 80 km/h.

Prognoza ostrzeżeń na wtorek (IMGW)

Ostrzeżenia hydrologiczne

Obowiązują także alerty hydrologiczne. W związku z prognozowanym silnym wiatrem z kierunku północno-wschodniego i wschodniego na Zalewie Wiślanym i Żuławach w woj. pomorskim i warmińsko-mazurskim, stany wody utrzymywać się będą powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie z możliwością osiągnięcia stanów alarmowych. Ostrzeżenia wygasną o godzinie 18.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Czym jest prognoza zagrożeń?

Prognoza zagrożeń to prognoza na okres trzech kolejnych dni, zawierająca informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Jeżeli w tym czasie sytuacja pogodowa rozwinie się w przewidywanym wcześniej, niekorzystnym kierunku, zostanie wydane ostrzeżenie meteorologiczne.

Czym jest ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia?

"Stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych."