Wiatr może być zagrożeniem. Sprawdź, gdzie i kiedy

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki wodnej planują w najbliższych dniach wydać żółte alerty przed porywistym wiatrem. Z prognozy zagrożeń wynika, że miejscami może on rozpędzić się do 80 kilometrów na godzinę.

W najbliższych dniach powrócą silniejsze porywy wiatru, które mogą być niebezpieczne. Sprawdź też naszą prognozę pogody na pięć dni.

Porywisty wiatr

W czwartek synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mogą wydać ostrzeżenia przed silnym wiatrem w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim. W nocy może wystąpić silny wiatru o średniej prędkości od 25 do 35 kilometrów na godzinę, w porywach do 70 km/h, z zachodu i południowego zachodu. W powiatach nadmorskich może wiać do 70 km/h, z kierunków zachodnich. W południowych województwach prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu i południa.

Prognoza ostrzeżeń na czwartek

Piątek też z ostrzeżeniami

Alertów należy się spodziewać w piątek w woj. pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim, łódzkim, śląskim, małopolskim i podkarpackim. W strefie nadmorskiej spodziewane są porywy osiągające prędkość 85 km/h, a w regionach południowych - 80 km/h. Pozostałe regiony muszą być przygotowane na wiatr wiejący z maksymalną prędkością 70 km/h.

Prognoza zagrożeń na piątek

Może powiać w sobotę

W sobotę alerty przed wiatrem mogą zostać wydane w woj. pomorskim. Porywy mogą osiągnąć maksymalną prędkość 75 km/h, a najsilniejsze prognozowane są w strefie nadmorskiej.

Prognoza zagrożeń na sobotę

Czym jest prognoza zagrożeń?

Prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego