Wiatr przybierze na sile. Wciąż ślisko. Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed gołoledzią i silnym wiatrem. Miejscami w porywach może powiać nawet do 70-90 kilometrów na godzinę.

W niektórych regionach Polski może pojawić się gołoledź. Na południowym zachodzie kraju powieje porywisty wiatr. Z tego powodu synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami i silnym wiatrem.

Alerty przed gołoledzią zostały wydane w województwach:

- warmińsko-mazurskim, gdzie obowiązują we wszystkich powiatach poza oleckim i gołdapskim, ważne są do godziny 13 w piątek;

- podlaskim, gdzie ważne są we wszystkich powiatach poza: sokólskim, augustowskim, sejneńskim, suwalskim, Suwałkami. Alerty są ważne do godz. 13 w piątek.

- lubelskim, alerty obowiązują we wszystkich powiatach poza: janowskim, kraśnickim, lubelskim, Lublinem, opolskim, puławskim, lubartowskim, ryckim, radzyńskim, łukowskim i ważne będą do godz. 12 w piątek.

IMGW wydał również ostrzeżenia przed silnym wiatrem w województwach:

- opolskim, ważne będą od godz. 18.30 w piątek do godz. 10 w sobotę w powiatach: brzeskim, nyskim, prudnickim, krapkowickim, kędzierzyńsko-kozielskim, głubczyckim;

- dolnośląskim, alerty obowiązują we wszystkich powiatach poza: oławskim, wrocławskim, oleśnickim, Wrocławiem, średzkim, milickim, trzebnickim, wołowskim, lubińskim, górowskim, oleśnickim, lubińskim, polkowickim, głogowskim. Ostrzeżenia ważne będą od godz. 17.30 w piątek do godz. 8 w sobotę.

W tych regionach powieje silny wiatr, z południowego zachodu, o średniej prędkości od 25 do 40 kilometrów na godzinę. Miejscami w porywach może rozpędzić się do 70-90 km/h.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Deszcz, silny wiatr i gołoledź

W piątek IMGW może jeszcze wydać alerty przed:

- marznącymi opadami w woj. warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, podkarpackim;

- silnym wiatrem w woj. lubuskim, dolnośląskim, wielkopolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim. W nocy może powiać silny wiatr o średniej prędkości od 25 do 35 kilometrów na godzinę, w porywach do 70 km/h, z zachodu i południowego zachodu;

- intensywnymi opadami deszczu w woj. dolnośląskim. W Sudetach prognozuje się wystąpienie opadów deszczu miejscami o natężeniu umiarkowanym, o sumie od 10 do 15 litrów deszczu na metr kwadratowy, lokalnie 30 l/mkw.

Orientacyjna prognoza ostrzeżeń IMGW na piątek

Również w sobotę mogą zostać wydane alerty przed silnym wiatrem w województwach: dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim.

Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 do 30 km/h, w porywach do 65 km/h. W rejonach podgórskich może rozpędzić się do 70 km/h.

Orientacyjna prognoza ostrzeżeń IMGW na sobotę

Czym są ostrzeżenia pierwszego stopnia?

IMGW tak definiuje ostrzeżenia pierwszego stopnia: "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Czym jest orientacyjna prognoza zagrożeń?

Według definicji IMGW: "prognoza zawiera orientacyjną informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska".