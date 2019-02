Wiatr, roztopy, śnieg. Alarmy nawet drugiego stopnia

Prognoza pogody na dziś: silniejszy wiatr, lokalne opady i do 10 stopni - 02-02-2019 Sobota przyniesie lokalne opady deszczu. Powieje silniejszy wiatr, a w Tatrach halny. Na termometrach zobaczymy do 10 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Ostrzeżenia drugiego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi. Na północnym wschodzie kraju pojawią się roztopy, zaś południe Polski będzie zmagać się z silniejszymi porywami wiatru. W niektórych regionach intensywnie popada śnieg.

SILNY WIATR

W województwie śląskim w powiatach bielskim i Bielsko-Biała obowiązują pomarańczowe ostrzeżenia przed silnym wiatrem.

Obserwuje i przewiduje się tam wystąpienie silnego, południowego wiatru o średniej prędkości od 35 do 45 kilometrów na godzinę. W porywach miejscami może osiągać do 100 km/h.

Alerty obowiązują do godziny 17 w sobotę.

INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU

W województwie dolnośląskim w powiatach lwóweckim, jeleniogórskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej w rejonach poniżej 500 metrów nad poziomem morza od 10 do 20 centymetrów, a powyżej 500 m n.p.m. - od 15 do 30 cm.

Ostrzeżenia obowiązują od godziny 4 w niedzielę do północy.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

ROZTOPY

IMGW ostrzega także przed roztopami. W województwach(w powiatach mrągowskim, piskim, giżyckim, węgorzewskim, gołdapskim, oleckim i ełckim) oraz(we wszystkich powiatach z wyłączeniem powiatu siemiatyckiego) prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna sięgnie od 0 stopni Celsjusza do 3 st. C. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C do 6 st. C. Pojawi się deszcz, który spowoduje szybsze topnienie pokrywy śnieżnej, opady nie będą większe niż do 5 litrów na metr kwadratowy. Powieje południowy wiatr o średniej prędkości od 10 do 20 kilometrów na godzinę, z porywami do 45 km/h.

Ostrzeżenie jest ważne do godziny 10 w poniedziałek.

SILNY WIATR

Na południu kraju we znaki dadzą się silniejsze porywy wiatru. Alerty wydano w województwach:

- dolnośląskim - w powiatach wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim, dzierżoniowskim, ząbkowickim;

- opolskim - w powiatach nyskim, prudnickim, głubczyckim;

- w powiatach raciborskim, wodzisławskim, Jastrzębie-Zdrój, cieszyńskim, żywieckim;

- małopolskim - w powiatach wadowickim, suskim, myślenickim, limanowskim, nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim;

- podkarpackim - w powiatach jasielskim, krościeńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim.

W tych regionach przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 do 45 km/h, w porywach od 75 do 90 km/h, z południa.

Ostrzeżenia obowiązują do godziny 17 w sobotę.

INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU

W województwie dolnośląskim w powiatach zgorzeleckim, lubańskim, bolesławieckim, legnickim, Legnica, złotoryjskim, jaworskim, świdnickim, dzierżoniowskim, ząbkowickim i kłodzkim prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do 20 cm, zwłaszcza w rejonach powyżej 300 m n.p.m.

Alerty będą ważne od godziny 4 lub 6 do godziny 18 w niedzielę.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń pogodowych

SOBOTA Z OBLODZENIAMI, GOŁOLEDZIĄ I SILNYM WIATREM

W województwachmogą pojawić się alarmy ostrzegające przed oblodzeniami. W drugiej połowie nocy prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0 stopni Celsjusza powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna sięgnie od -1 st. C do 1 st. C, przy gruncie około -2 st. C.

We znaki mogą dawać się też opady marznące. W województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu, powodującego gołoledź.

W województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim i podlaskim synoptycy IMGW mogą ostrzegać przed silnymi porywami wiatru.

Alerty mogą pojawić się do godziny 7.30 w niedzielę.

Prognoza zagrożeń na sobotę

NIEDZIELA Z INTENSYWNYMI OPADAMI ŚNIEGU

W niedzielę IMGW może wydać ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu w województwie dolnośląskim. Prognozuje się tam wystąpienie opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej w górach i miejscami na Przedgórzu Sudeckim od 10 do 20 centymetrów.

Ostrzeżenia będą wydane między godziną 7.30 w niedzielę a 7.30 w poniedziałek.

Prognoza zagrożeń na niedzielę

PONIEDZIAŁEK Z OBLODZENIAMI

W poniedziałek w sporej części kraju mogą pojawić się niebezpieczne oblodzenia. IMGW może wydać ostrzeżenia przed tym zjawiskiem w województwach

W tych regionach prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna może wynosić od -3 st. C do 0 st. C, przy gruncie od -5 st. C do -1 st. C.

Ostrzeżenia mogą pojawić się między godziną 7.30 w poniedziałek a 7.30 we wtorek.

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

Co to jest prognoza zagrożeń?

Co oznacza ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Ostrzeżenia wydawane są w trzystopniowej skali. Zgodnie z definicją IMGW, alert przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Według definicji IMGW, alert pierwszego stopnia mówi o tym, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."