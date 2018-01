Śniegu nawet na kilkanaście centymetrów - 17-01-2018 Noc z wtorku na środę była śnieżna. To, ile przyniosła opadów, pokazują Wasze zdjęcia i filmy, a także dane meteorologiczne. czytaj dalej

W czwartek nad Polską przemieści się niewielki, ale bardzo dynamiczny wir niżowy ze śnieżno-deszczowymi frontami atmosferycznymi i silnym wiatrem. W niedzielę we znaki da się również potężny niż znad Bałkanów, niosący śnieżyce nad południową i wschodnią część kraju.

Do końca tygodnia mają napływać w nasz rejon Europy zimne i wilgotne masy powietrza polarnego z północnego zachodu i północy, tzn. znad północnego Atlantyku. Dopiero w niedzielę spłynąć mają z północy masy powietrza pochodzenia arktycznego.

Wideo Rozkład porywów wiatru w najbliższych dniach

Uwaga na czwartkowe śnieżyce

Okresami w całym kraju pojawią się w czwartek opady śniegu, a na zachodzie deszczu ze śniegiem. Temperatura w dzień wyniesie od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Uwaga na wiatr, który wywoła zamiecie śnieżne. Zawieje dość silnie i silnie z południowego zachodu, w porywach do 40-60 km/h, a na południowym zachodzie do 80 km/h. W górach wystąpią zjawiska fenowe - na Śnieżce wiatr osiągnie prędkość do 140km/h.

Prognoza pogody w piątek i sobotę

Piątek z przelotnymi opadami

W piątek pojawią się przelotne opady śniegu. Temperatura w dzień osiągnie od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 30-50 km/h. Może powodować zawieje śnieżne. Będzie wiał z kierunku zachodniego.

Kolejny biały weekend

W sobotę okresami wystąpią opady śniegu. Temperatura w dzień wyniesie od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Dolnym Śląsku. Pojawi się wiatr słaby i umiarkowany z kierunku zachodniego.

W niedzielę pogodną aurą cieszyć się będą mieszkańcy Pomorza. Poza tym w całym kraju pojawią się opady śniegu. Temperatura w dzień osiągnie od -3 st. C na Suwalszczyźnie do 1 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr zachodni będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Pogodny początek tygodnia

W poniedziałek jedynie na wschodzie wystąpią przelotne opady śniegu. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura w dzień wyniesie od -4 st. C na Suwalszczyźnie do 1 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, który powieje z kierunku południowego, będzie słaby i umiarkowany.