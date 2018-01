Wichury zabiły pięć osób. W Niemczech odwołano wszystkie pociągi dalekobieżne

W czwartek pogodę w Polsce kształtuje niewielki, ale dynamiczny niż z centrum nad Morzem Północnym, między Wyspami Brytyjskimi a Niderlandami - poinformowała synoptyk TVN Meteo Arleta Unton-Pyziołek. Utworzył się on na brzegu potężnego układu barycznego znad Islandii - niżu Evi, który odpowiada za całą cyrkulację mas powietrza nad północnym Atlantykiem.

Major windstorm for BeNeLux and NW Germany in the next several hours! The deep low that is now moving across SE UK & SW North sea will affect BeNeLux and Germany with winds gusting at 120-150 km/h later this morning and early in the afternoon. Stay alert! Map: @wxcharts pic.twitter.com/Sx5Q46naRu

