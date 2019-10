Widać już koniec październikowego lata

Kiedy zmiana czasu na zimowy w Polsce? Śpimy dłużej czy krócej? - 22-10-2019 W nocy z 26 na 27 października 2019 roku nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. Będziemy przesuwać wskazówki zegara o godzinę do tyłu, co oznacza dłuższy sen. czytaj dalej

Może być mgliście

W środowy poranek pojawią się liczne mgły, które ograniczą widzialność na odległość do 100 m. W dzień będzie dość pogodnie. Temperatura wyniesie maksymalnie od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany powieje ze wschodu.

W czwartek nad ranem wystąpi mgła, a reszta dnia okaże się pogodna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Podkarpaciu. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Na piątek prognozowana jest pogodna aura. Termometry wskażą maksymalnie od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z zachodu.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Wideo Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Opady atmosferyczne

Sobota będzie pogodna, tylko na północy miejscami popada przelotny deszcz. Temperatura wyniesie maksymalnie od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Niedziela okaże się pogodna dla Podkarpacia. W pozostałych regionach mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z zachodu

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę