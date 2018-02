Przed nami jeszcze kilka mroźnych dni i nocy, podczas których temperatura spadnie nawet do -20 stopni Celsjusza. Jednak wraz z końcem tygodnia do Polski dotrze cieplejsze powietrze, a termometry w ciągu dnia pokażą dodatnie wartości.

W środę we wschodniej części kraju będzie dominować duże zachmurzenie i słaby śnieg. Poza tym prognozowana jest pogodna aura. Minimalnie termometry wskażą w nocy od -18 st. C na Warmii do -12 st. C na Nizinie Szczecińskiej. W ciągu dnia zrobi się nieco cieplej: od -13 st. C na Podlasiu do -6 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie wartość 1016 hPa.

Wideo Prognoza opadów na pięć dni

Czwartek jedynie na Podlasiu przyniesie słabe opady śniegu. Nad ranem termometry mogą wskazać nawet -21 st. C na Podkarpaciu. "Najcieplejsza" noc czeka mieszkańców Niziny Szczecińskiej, będzie tam -10 stopni. Za dnia temperatura wyniesie od -11 st. C na Suwalszczyźnie do -5 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

Prognoza pogody a czwartek i piątek

Stopniowe ocieplenie

Piątek w całym kraju zapowiada się pogodnie. W nocy z czwartku na piątek możemy spodziewać się od -14 st. C na Podkarpaciu do -9 st. C na Dolnym Śląsku. Za dnia temperatura wzrośnie od -8 st. C na Suwalszczyźnie do -4 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słabo i umiarkowanie ze wschodu.

Pierwszy dzień weekendu będzie przeważnie pogodny. Tylko na zachodzie pojawi się przelotny śnieg. Minimalnie temperatura spadnie w nocy od -13 st. C na Podkarpaciu do -5 st. C na Dolnym Śląsku, a w ciągu dnia wzrośnie od -4 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie wiał słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Co dalej?

Niedziela przyniesie na wschodzie i północy kraju śnieg oraz deszcz ze śniegiem, w wyniku czego może być ślisko. Poza tym będzie jednak pogodnie. W nocy temperatura minimalnie wyniesie od -7 st. C na Suwalszczyźnie do 0 st. C na Dolnym Śląsku. Za dnia najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie, gdzie termometry pokażą -3 st. C, a najcieplej na Dolnym Śląsku: nawet 4 st. C. Powieje z południa słabo i umiarkowanie.

Od najbliższego weekendu z każdym dniem będzie coraz bardziej wiosennie. - To ciepło będzie przychodziło powoli - poinformował synoptyk TVN Meteo Artur Chrzanowski.

Odważniej ocieplenie pokazuje model GFS, który analizuje dane meteometryczne. Z jego wyliczeń wynika, że w najbliższą niedzielę na Dolnym Śląsku będzie aż 10 stopni powyżej zera. Jest to jednak bardzo niepewne, wręcz mało prawdopodobne.

Zdaniem synoptyka pierwszy napływ ciepłego powietrza, po dłuższym okresie mrozów, bardzo rzadko powoduje tak znaczący wzrost temperatury.