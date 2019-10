"Były wszędzie, pod akumulatorem, w pobliżu wentylatora chłodnicy" - 15-10-2019 Podczas jazdy samochodem Holly Persic, mieszkanka amerykańskiego miasta Pittsburgh w stanie Pensylwania, miała wrażenie, jakby jej auto się paliło. Kiedy zajrzała pod maskę, znalazła tam mnóstwo orzechów włoskich. czytaj dalej

Pochmurno z opadami

Na środę synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie. Na zachodzie i Pomorzu będzie wzrastać do dużego z opadami deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy, a na Pomorzu Zachodnim do 20 l/mkw. Temperatura wyniesie maksymalnie od 15 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 20 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z południowego zachodu, umiarkowanie i dość silnie. W porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę, w górach do 80-110 km/h.

W czwartek na niebie pojawi się umiarkowane i duże zachmurzenie. Na północy wystąpią okresowe opady deszczu do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 15 st. C na wschodnim Pomorzu i Suwalszczyźnie, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na południu. Z zachodu i południowego zachodu wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Na północy okresami może być dość silny.

Na piątek zapowiadana jest pochmurna pogoda z rozpogodzeniami. Termometry wskażą maksymalnie od 17 st. C na Suwalszczyźnie, przez 19 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z południa, słabo i umiarkowanie.

Wideo Prognozowane opady deszczu w ciągu pięciu dni (Ventusky.com)

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Pogoda w weekend

Sobota przyniesie zachmurzenie małe i umiarkowane, które na Pomorzu okresami wzrośnie do dużego. Pojawią się tam również niewielkie opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura wyniesie maksymalnie od 16 st. C na Podlasiu, przez 19 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Podkarpaciu. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Na niedzielę synoptycy zapowiadają zachmurzenie małe i umiarkowane. Na zachodzie może wzrastać do dużego z opadami deszczu do 5-10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 16 st. C na Pomorzu, przez 20 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z południowego wschodu słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę