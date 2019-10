Więcej chmur, miejscami mgły. W wielu regionach nadal powyżej 20 stopni

Strzyżaki atakują. "Bąble po ich ugryzieniach często bardzo długo się goją" - 21-10-2019 Podczas jesiennych spacerów czy grzybobrania możemy zostać dotkliwie pogryzieni przez "kleszcze ze skrzydłami", czyli strzyżaki. Te latające pasożyty, których ukąszenie pozostawia swędzący ślad, atakują zwierzęta i ludzi. czytaj dalej

Mglisty środek tygodnia

We wtorek rano miejscami pojawią się mgły i zamglenia. Na północy kraju wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże. Na pozostałym obszarze będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 19 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z zachodu i południowego zachodu słabo i umiarkowanie.

Środa przyniesie zachmurzenie umiarkowane i duże wraz z licznymi mgłami i zamgleniami. Temperatura wyniesie maksymalnie od 14 st. C na Suwalszczyźnie, przez 19 st. C w centrum kraju, do 20 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Z północy i wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Na czwartek prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane z miejscowymi mgłami i zamgleniami. Termometry wskażą maksymalnie od 16 st. C na Podlasiu, przez 20 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie, z południowego wschodu.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Prawie wszędzie pogodnie

W piątek na północy będzie pochmurno z przejaśnieniami. W innych regionach można spodziewać się pogodnej aury. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 19 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu.

Sobota okaże się pogodna dla wszystkich regionów. Temperatura wyniesie maksymalnie od 16 st. C na północy, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z kierunków południowych, słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na piątek i sobotę