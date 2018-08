Prognoza pogody na jutro: część Polski burzowa. Do 27 stopni - 14-08-2018 Nocą mogą pojawiać się burze, za dnia także ich nie zabraknie, choć będą i regiony wolne od gwałtownych zjawisk. czytaj dalej

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem

Ostrzeżenia przed wieczornymi i nocnymi burzami wydano dla czterech województw.

W województwie lubelskim IMGW prognozuje burze z opadami deszczu miejscami 20-35 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 50 l/mkw. Towarzyszący wyładowaniom wiatr powieje z prędkością dochodzącą do 85 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżenia wydano dla wszystkich powiatów z wyjątkiem: puławskiego, ryckiego, łosickiego, opolskiego, kraśnickiego i łukowskiego. Miejscami może spaść grad. W powiatach północno-zachodnich województwa obowiązują do północy, a na pozostałym obszarze tego regionu będą ważne do godziny 1 w środę.

W województwie świętokrzyskim przewidywane jest wystąpienie burz z opadami deszczu o sumie od 30 do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami popada grad. Alert obowiązuje do północy i obejmuje następujące powiaty: buski, opatowski, ostrowiecki, sandomierski, skarżyski i staszowski.

W województwie małopolskim IMGW zapowiada burze z opadami deszczu. Suma opadów wyniesie od 30 do 40 l/mkw., lokalnie 50 l/mkw. Wiatr w porywach powieje do 90 km/h. Może pojawić się grad. Alert ważny będzie do północy i obejmuje następujące powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, suski, tarnowski, tatrzański, wielicki, Nowy Sącz i Tarnów.

W województwie podkarpackim spodziewana suma opadów wyniesie od 30 do 40 l/mkw., lokalnie 50 l/mkw. Towarzyszący wyładowaniom wiatr rozpędzi się do 90 km/h. Miejscami popada grad. Ostrzeżenia ważne będą do północy, a w części wschodniej województwa do godziny 1 w środę.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Czym jest deszcz nawalny?

Deszcz nawalny, potocznie nazywany nawałnicami, to krótkotrwały opad o dużym natężeniu. Czas trwania w warunkach klimatu umiarkowanego waha się od kilku do kilkudziesięciu minut. Łączna suma opadu może przekraczać nawet 100 litrów na metr kwadratowy. Zjawisko to występuje tylko w okresie letnim, od maja do sierpnia, przeważnie na niewielkim obszarze.

Czym jest ostrzeżenie drugiego stopnia?

Ostrzeżenie drugiego stopnia (IMGW stosuje trzystopniową rosnącą skalę) "przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych."