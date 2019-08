Wieczór z groźną pogodą. Obowiązują alerty IMGW

Prognoza pogody na jutro: opady, a w górach burze. Do 26 stopni - 16-08-2019 W wielu miejscach kraju zarówno w nocy, jak i za dnia będzie pochmurno i deszczowo. czytaj dalej

Żółte alarmy przed burzami obowiązują na terenie województw:

- łódzkiego, obowiązują do godz. 21;

- pomorskiego, obowiązują do godz. 21;

- kujawsko-pomorskiego, obowiązują do godz. 21;

- świętokrzyskiego (w powiatach: koneckim, skarżyskim, kieleckim, Kielce, włoszczowskim, jędrzejowskim, pińczowskim, kazimierskim), obowiązują do godz. 22;

- małopolskiego (z wyłączeniem powiatów: dąbrowskiego, tarnowskiego, Tarnów, gorlickiego), obowiązują do godz. 22;

- mazowieckiego (w powiatach: sierpeckim, płockim, Płock, gostynińskim, sochaczewskim i żyrardowskim), obowiązują do godz. 21.

W woj. pomorskim, kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim, małopolskim i mazowieckim prognozowane są burze z opadami deszczu miejscami od 10 do 20, lokalnie 30 litrów na metr kwadratowy. Burzom będą towarzyszyć porywy do 70 kilometrów na godzinę. W województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim miejscami możliwy jest grad.

Na terenie woj. łódzkiego synoptycy IMGW przewidują burze z opadami deszczu miejscami od 20 do 30, lokalnie do 40 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 75 kilometrów na godzinę. Miejscami możliwy jest grad.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.