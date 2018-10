Prognoza pogody na dziś: pochmurny, chłodny dzień. Powieje silny wiatr - 23-10-2018 W całym kraju będzie pochmurno, deszcz będzie możliwy praktycznie wszędzie. Dokuczać będzie nam chłód, w niektórych regionach termometry pokażą jedynie 7 stopni Celsjusza. Chłód będzie potęgować wiatr, którego prędkość w górach może dojść do 150 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

Przez Polskę z dużą prędkością przechodzi strumień arktycznego powietrza, który sprowadzi wiejący z zachodu i północy silny wiatr. Jego porywy mogą osiągać prędkość do 75-95 kilometrów na godzinę.

W powiatach górskich po południu i w nocy możliwe są intensywne opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub śniegu.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia.

Tu może być groźnie

Ostrzeżenia drugiego stopnia

Alerty obowiązują od godziny 6 rano do północy w powiatach:

- województwa pomorskiego: lęborskim, słupskim, w Słupsku;

- województwa zachodniopomorskiego: sławieńskim, koszalińskim, Koszalinie, kołobrzeskim, gryfickim, kamieńskim oraz w Świnoujściu.

Dla tego obszaru prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 do 55 km/h, w porywach do 95 km/h.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Mocno powieje również w pozostałych powiatach województw. Wydano dla nich ostrzeżenia pierwszego stopnia, które będą obowiązywały we wtorek od godziny 10 do północy. Wiatr ma osiągać średnią prędkość do 30-40 km/h, a porywy do 80 km/h. Ponadto alerty przed silnym wiatrem obowiązują też województwa:

- kujawsko-pomorskie, prędkość wiatru może dochodzić do 75 km/h, ostrzeżenie będzie obowiązywać od godziny 12 do północy;

- wielkopolskie, wiatr rozpędzi się do 80-90 km/h, będzie obowiązywać od godziny 12 do godziny 8 w środę;

- lubuskie, wiatr osiągnie prędkość dochodzącą do 80 km/h, alert będzie obowiązywał od godziny 10 do północy;

- dolnośląskie, wiatr powieje z prędkością do 80 km/h, ostrzeżenie będzie obowiązywać od godziny 10 do północy;

- opolskie, wiatr rozpędzi się do prędkości 80 km/h, alert będzie obowiązywał od godziny 15 do godziny 8 w środę,

- łódzkie, wiatr może powiać z prędkością dochodzącą do 90 km/h, alert będzie ważny od godziny 12 do godziny 8 w środę;

- warmińsko-mazurskie, alertem objęto powiaty: nowomiejski, iławski, ostródzki, elbląski, Elbląg, braniewski, lidzbarski i bartoszycki. Wiatr powieje z prędkością dochodzącą do 75 km/h, a ostrzeżenie obowiązywać będzie do godziny 15;

- mazowieckie, alert obowiązuje w powiatach: żuromińskim, sierpeckim, płockim, Płocku, gostynińskim, nowodworskim, legionowskim, warszawsko-zachodnim, sochaczewskim, Warszawie, pruszkowskim, grodziskim, żyrardowskim, grójeckim, białobrzeskim i przysuskim. Wiatr rozpędzi się do 75 km/h, ostrzeżenie będzie obwiązywać do godziny 20.

- świętokrzyskie i małopolskie, wiatr może dochodzić do 80 km/h. Alert będzie obowiązywał od godziny 17 do środy do godziny 18;

- podkarpackie, prognozowany jest wiatr z porywami dochodzącymi do 80 km/h. Ostrzeżenie będzie obowiązywało od godziny 22 do godziny 1 w czwartek.

IMGW wydało również alerty przed intensywnymi opadami deszczu dla górskich powiatów województw śląskiego i małopolskiego. Spadnie tam do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Na wysokości powyżej 1200 metrów nad poziomem morza deszcz zamieni się w deszcz ze śniegiem lub śnieg. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 17 we wtorek do 7 rano w środę.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Środa i noc ze środy na czwartek

Według prognozy zagrożeń IMGW wietrznie ma być również od środowego do czwartkowego poranka.

Alert drugiego stopnia może zostać wydany dla województwa pomorskiego. Na tym terenie prognozuje się, że północno-zachodni wiatr powieje ze średnią prędkością 30-50 km/h, a w porywach do 80 km/h. W powiatach nadmorskich wiatr może rozpędzić się do 95 km/h.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW może ogłosić dla wszystkich pozostałych województw:

- w warmińsko-mazurskim i podlaskim prognozowany jest silny, północno-zachodni wiatr o średniej prędkości 25-40 km/h i porywach do 85 km/h;

- w mazowieckim i lubelskim może powiać ze średnią prędkością 25-35 km/h, w porywach do 70 km/h, z zachodu i północnego zachodu;

- w podkarpackim, małopolskim, śląskim i świętokrzyskim prognozowana średnia prędkość zachodniego i północno-zachodniego wiatru do południa wynosi 25-35 km/h, a w porywach do 70 km/h;

- w łódzkim, wielkopolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim średnia prędkość wiatru z północnego zachodu może osiągnąć 20-35 km/h, w porywach do 70 km/h;

- w opolskim i dolnośląskim spodziewana średnia prędkość zachodniego wiatru wynosi 20-30 km/h. W porywach może rozpędzić się do 75 km/h;

- w zachodniopomorskim może powiać ze średnią prędkością 30-45 km/h, w porywach do 70 km/h. W powiatach nadmorskich porywy mogą rozpędzać się do 80 km/h.

Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych (IMGW)

Co oznacza ostrzeżenie

mówi o tym, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia mówi o tym, że "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych".

Czym jest prognoza zagrożeń

Prognoza zagrożeń to prognoza na okres trzech kolejnych dni zawierająca informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Jeżeli w tym czasie sytuacja pogodowa rozwinie się w przewidywanym wcześniej niekorzystnym kierunku, zostanie wydane ostrzeżenie meteorologiczne.