Większość Polski upalna, miejscami groźne burze. Obowiązują ostrzeżenia IMGW

"Słońce może stanowić zagrożenie". Jak przetrwać upały? - 28-07-2018 Stosowanie preparatów z filtrami, odpowiednie ubranie i nakrycie głowy, a także korzystanie z półcienia - to podstawowe zasady, pozwalające bezpiecznie korzystać z uroków słońca. czytaj dalej

Fala upałów w niektórych województwach może pozostać z nami co najmniej do czwartku. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej spodziewają się, że temperatura w wielu regionach będzie codziennie przekraczać 30 stopni Celsjusza.

W wielu regionach groźne mogą być również burze z gradem.

Obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem

W 14 województwach prognozuje się upał. W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od 29 stopni Celsjusza do 31 st. C. Na termometrach w nocy zobaczymy od 18 st. C do 21 st. C.

Goręcej może być na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. W tym rejonie temperatura w ciągu dnia podskoczy do 30-33, a Wielkopolsce do nawet 34 st. C.

Do godziny 20 w środę obowiązują w województwach:

- pomorskim: alert obowiązuje we wszystkich powiatach;

- zachodniopomorskim: ostrzeżenie obejmują wszystkie powiaty;

- kujawsko-pomorskim: ostrzeżenie obejmują wszystkie powiaty;

- lubelskim: ostrzeżenie obejmują wszystkie powiaty z wyjątkiem: włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, krasnostawskiego, zamojskiego, Zamościa, tomaszowskiego, hrubieszowskiego, chełmskiego, Chełmna, biłgorajskiego;

- wielkopolskim: ostrzeżenie dotyczą wszystkich powiatów;

- lubuskie: alert obowiązuje we wszystkich powiatach;

- podkarpackim w powiatach: dębickim, mieleckim, tarnobrzeskim, Tarnobrzegu, stalowowolskim, kolbuszowskim, ropczycko-sędziszowskim, rzeszowskim, Rzeszowie, niżańskim, leżajskim, łańcuckim, przeworskim, jarosławskim i lubaczowskim.

Ostrzeżenia obowiązujące do czwartku do godziny 20 wydano dla województw:

- łódzkim: ostrzeżenie dotyczą wszystkich powiatów;

- mazowieckim: alert obejmują wszystkie powiaty;

- śląskim: ostrzeżenie dotyczą wszystkich powiatów poza żywieckim, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała;

-świętokrzyskim: ostrzeżenie dotyczą wszystkich powiatów;

- małopolskim: alert dotyczy wszystkich powiatów poza: tatrzańskim, nowotarskim, suskim, nowosądeckim, Nowym Sączem, limanowskim, gorlickim;

- dolnośląskim: ostrzeżeniem objęto wszystkie powiaty województwa;

- opolskim: ostrzeżenie dotyczy wszystkich powiatów.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem

Na terenie województww większości powiatów (poza: węgorzewskim, gołdapskim, oleckim, giżyckim, piskim i ełckim) IMGW prognozuje wystąpienie burz z gradem, podczas których ma spaść od 10 do 15 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie do 30 l/mkw. Prognozowana prędkość wiatru dojdzie do 70 kilometrów na godzinę. Lokalnie możliwy grad. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 22.

W województwie łódzkim, zachodnich i południowych powiatach mazowieckiego oraz w znacznej większości powiatów województwa wielkopolskiego burzom, lokalnie z gradem, mają towarzyszyć opady rzędu 20-30, lokalnie do 40 l/mkw. i porywy wiatru o prędkości do 80 km/h. Alerty będą obowiązywać od godziny 12 do północy (na Mazowszu do 23).

Burze z gradem IMGW mają wystąpić również w województwach: śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Wyładowaniom będą towarzyszyć opady rzędy 20-25 l/mkw., a lokalnie do 40 l/mkw. Powieje też wiatr o porywach do 70 km/h. Miejscami możliwy grad. Tutaj alerty będą obowiązywać od 11.30 do 19.30. Na Ziemi Świętokrzyskiej ostrzeżenie pozostanie ważne do 22.30.

Co oznaczają ostrzeżenia?

Alert drugiego stopnia mówi o tym, że "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych".

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."