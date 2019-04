Wielkanoc miejscami burzowa, po świętach nawet 26 stopni

Prognoza pogody na dziś: w Wielką Sobotę słonecznie i do 21 stopni - 20-04-2019 Wielka Sobota przyniesie dużo słońca na bezchmurnym niebie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie do 21 stopni Celsjusza. czytaj dalej

W niedzielę Wielkanocną wystąpi zachmurzenie zmienne, na ogół małe i umiarkowane. W województwach wschodnich pojawi się więcej chmur i przelotny deszcz. Nad Lubelszczyznę i Podkarpacie mogą nadciągnąć także burze, podczas których może spaść 10-20 litrów na metr kwadratowy deszczu. Porywy wiatru mogą osiągnąć od 60 do 80 kilometrów na godzinę. Temperatura wyniesie maksymalnie do 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie spadać i w południe osiągnie wartość 1009 hPa.

W lany poniedziałek na południowym wschodzie będzie pochmurno i deszczowo, na pozostałym obszarze ma być pogodnie. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje wiatr wschodni, na ogół umiarkowany, choć okresami może być silniejszy.

Śląsk i Pomorze deszczowe

We wtorek na Śląsku spadnie deszcz, w pozostałych regionach zapanuje pogodna aura. Termometry pokażą maksymalnie 16 st. C na Suwalszczyźnie i 19 st. C na Nizinie Szczecińskie. Będzie wiał umiarkowany i dość silny wiatr ze wschodu. Prędkość porywów wyniesie od 40 do 70 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Wideo Prognozowana temperatura w ciągu najbliższych dni

W środę na Pomorzu wystąpią przelotne opady deszczu i burze. Opady wyniosą od 10 do 20 l/mkw. Chwilami wiatr będzie wiał z prędkością od 60 do 80 kilometrów na godzinę. W pozostałych rejonach Polski będzie pogodnie. Temperatura osiągnie maksymalną wartość od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Z południa nadciągnie umiarkowany i dość silny wiatr, okresami wiejący w porywach od 40 do 70 kilometrów na godzinę.

Czwartek przyniesie pogodną aurę dla całego kraju. Na Suwalszczyźnie termometry pokażą maksymalnie od 20 st. C do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami jednak może okazać się silniejszy.

Prognoza pogody na środę i czwartek