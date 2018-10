Wietrzna noc w Polsce. W czwartek też może silnie powiać

Prognoza pogody na jutro: nieprzyjemny dzień. Wiatr i deszcz nie ustaną - 24-10-2018 Noc w wielu regionach będzie deszczowa, niewykluczone są opady deszczu ze śniegiem. Czwartek będzie kolejnym pochmurnym i deszczowym dniem, powieje też silniejszy wiatr. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 13 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Gdzie obowiązują ostrzeżenia?

Porywy wiatru mogą pojawić w nocy i w czwartek. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia, a także prognozę zagrożeń. Na Bałtyku może wystąpić sztorm.

Alerty meteorologiczne pierwszego stopnia wydano dla województw:

- zachodniopomorskiego w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin i sławieńskim. Dla tego obszaru prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 do 45 km/h, w porywach do 85 km/h. Ostrzeżenia będą ważne do godziny 20 w czwartek.

- mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, w których wiatr powieje z prędkością maksymalną do 85 km/h. Alert obowiązuje do 22;

- świętokrzyskim w powiatach starachowickim, ostrowieckim, opatowskim, sandomierskim, staszowskim, buskim i małopolskim w powiatach dąbrowskim, brzeskim, tarnowskim, Tarnowie, gorlickim, Nowym Sączu i nowosądeckim. Prędkość porywów wiatru może dochodzić do 80 km/h. Alert będzie ważny do godziny 22 w środę;

- podkarpackim, gdzie prognozowany jest wiatr z porywami dochodzącymi do 80 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje do 1 w nocy w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Alerty hydrologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał również ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia dla województw:

- zachodniopomorskiego, na ujściowym odcinku Odry oraz na zlewni Zalewu Szczecińskiego;

- pomorskiego, w rejonie Żuław i Zalewu Wiślanego;

- warmińsko-mazurskiego, w obszarze Żuław i Zalewu Wiślanego.

W tych miejscach IMGW prognozuje, że poziom wody może dochodzić do stanu ostrzegawczego, w województwie zachodniopomorskim nawet go przekraczać. Niewykluczone, że na Zalewie Szczecińskim zostaną przekroczone stany alarmowe.

Ostrzeżenia będą obowiązywać od północy w środę do godziny 8 w czwartek.

Ostrzeżenia hydrologiczne (IMGW)

Czwartek i noc z czwartku na piątek

IMGW opublikował również prognozę zagrożeń na czwartek i noc z czwartku na piątek. Planuje wydać ostrzeżenia dla szeregu województw:

- w województwach: dolnośląskim, lubuskim, opolskim, łódzkim i wielkopolskim IMGW prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, a w porywach do 70 km/h, wiejącego z zachodu i północnego zachodu.

- w województwie łódzkim wiatr może być słabszy, o średniej prędkości 20-30 km/h, a maksymalnej dochodzącej do 65 km/h.

- na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i śląskiego IMGW prognozuje silny wiatr o średniej prędkości od 20 km/h do 30 km/h, w porywach dochodzący do 65 km/h, wiejący z zachodu i północnego zachodu.

- na obszarze woj. zachodniopomorskiego wiatru wiejącego z północnego zachodu, średnia prędkość może wynieść 35-45 km/h, a maksymalna - 85 km/h.

Prognoza zagrożeń na czwartek i noc z czwartku na piątek (IMGW)

Co oznacza ostrzeżenie

Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia mówi o tym, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Wiało tak, że zdmuchnęło ciężarówkę. Strażacy interweniowali ponad 1000 razy - 24-10-2018 Do ponad 1000 interwencji wezwani zostali strażacy z całej Polski w związku z silnym wiatrem, który szalał w nocy z wtorku na środę i nad ranem. Wiatr przewrócił ciężarówkę w okolicach Łagiewnik. Do godziny 12 prądu nie miało 22 tysiące odbiorców, a wieczorem ich liczba spadła do 11 tysięcy. czytaj dalej mówi o tym, że "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych".

Czym jest prognoza zagrożeń

Prognoza zagrożeń to prognoza na okres trzech kolejnych dni zawierająca informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Jeżeli w tym czasie sytuacja pogodowa rozwinie się w przewidywanym wcześniej niekorzystnym kierunku, zostanie wydane ostrzeżenie meteorologiczne.