Wietrzne i pochmurne zakończenie grudnia. Początek roku nie będzie lepszy

W sobotę będzie pochmurno i deszczowo. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Niedziela zasnuta chmurami

W niedzielę niebo spowiją chmury. Przewiduje się opady deszczu, a miejscami także deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od 2 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje ze zmiennych kierunków. Na zachodzie okresami rozpędzi się w porywach do 60 kilometrów na godzinę.

Wideo Porywy wiatru w najbliższych dniach (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Pogoda na sylwestra

W sylwestra na południowym wschodzie kraju słabo popada śnieg. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na Podlasiu do 5 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, powieje z północy.

Słońce zajdzie między godziną 15 a 16. Sylwestrowa noc nie będzie absolutnie ciemna, gdyż Księżyc znajdujący się w III kwadrze będzie przeświecał między chmurami. Po północy nieco deszczu pojawi się na Pomorzu. Nad ranem temperatura będzie oscylować między -5 st. C na Suwalszczyźnie, -2 st. C w centrum kraju a 1 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Postępujące na zachód opady deszczu, spadając na wychłodzony grunt, mogą miejscami zamarzać i tworzyć lodowicę. Na drogach będzie więc bardzo ślisko. Synoptycy prognozują także silny i porywisty wiatr, który miejscami może rozpędzić się w porywach do 80 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Opady w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Na drogach lodowica

Nowy Rok okaże się pochmurny z opadami deszczu. Rano będzie bardzo ślisko - na drogach może pojawić się lodowica. Termometry pokażą maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Zachodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, okresami rozpędzi się w porywach do 60-80 km/h. Na Wybrzeżu porywy mogą dochodzić do 100 km/h.

W środę na wschodzie będzie pogodnie. Poza tym synoptycy prognozują duże zachmurzenie z opadami deszczu. Okresami możliwe są opady śniegu. Temperatura maksymalnie wyniesie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Z północy powieje słaby i umiarkowany wiatr, na wschodzie okaże się silniejszy.

Prognoza pogody na wtorek i środę