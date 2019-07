Pogodowa granica nad Polską. "Chłodne powietrze wleje się na początku tygodnia" - 06-07-2019 Nad Polską przebiega front atmosferyczny. Na północy jest chłodno, na południu ciepło. - Mamy więc granicę między dwiema różnymi masami powietrza - opowiadał we "Wstajesz i weekend" na antenie TVN24 prezenter pogody Tomasz Wasilewski. czytaj dalej

Możliwe burze

W ciągu najbliższej doby Polska znajdzie się pod wpływem niżu znad Bałtyku. Z północy na południe przemieści się nad krajem chłodny front atmosferyczny, za którym napłynie chłodne powietrze polarne morskie z północy.

W niedzielę zachmurzenie będzie kłębiaste umiarkowane i duże. Na północy oraz południu i południowym wschodzie kraju okresami popada deszcz rzędu 5-15 litrów wody na metr kwadratowy, a na Podkarpaciu niewykluczone są burze. Termometry pokażą od 17 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 22 st. C w centrum kraju, po 25 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni i północno-zachodni, umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę, a w burzach do 80 km/h.

Wideo Temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Dni z deszczową aurą

Poniedziałek przyniesie w większości kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy Polski chmur pojawi się więcej, spadnie deszcz do 5-10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 16 st. C na północnym wschodzie, przez 19 st. C w centrum kraju, po 20 st. C na południu. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, a okresami dość silny. W porywach sięgnie do 50-60 km/h.

We wtorek utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie. Miejscami może popadać deszcz rzędu 10-20 l/mkw., a na północnym wschodzie może zagrzmieć. Termometry pokażą od 17 st. C na Podlasiu, przez 19 st. C w centrum kraju, po 20 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany, a okresami dość silny wiatr powieje z zachodu i północnego zachodu.

Wideo Opady deszczu w ciągu kolejnych pięciu dniu (Ventusky.com)

Przelotnie popada deszcz

Środa nie przyniesie większej zmiany w pogodzie. W całym kraju zachmurzenie będzie kłębiaste umiarkowane i duże. Może przelotnie padać deszcz, do 5-20 l/mkw. Na wschodzie mogą przejść burze. Na Śląsku padać nie powinno. Na termometrach zobaczymy od 18 st. C na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, po 21 st. C na południowym zachodzie. Powieje zachodni i północno-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany. Chwilami powieje silniej, w porywach rozpędzi się do 50-60 km/h.

Czwartek zapowiada się pochmurnie w całym kraju, możliwy jest deszcz. Miejscami spadnie od 5 do 20 l/mkw. Padać nie powinno jedynie na Pomorzu. Temperatura wyniesie od 20 st. C na Podlasiu, przez 22 st. C w centrum kraju, po 23 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje północny, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr.