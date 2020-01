Pogoda na dziś: dzień pod znakiem silniejszego wiatru. Nawet 10 stopni - 10-01-2020 Piątkowa aura przyniesie silniejsze porywy wiatru. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 stopni Celsjusza. W przeważającej części kraju pogoda wpłynie niekorzystnie na nasze samopoczucie. czytaj dalej

O poranku w części kraju pojawiły się mgły. Jak poinformował po godzinie 6 synoptyk tvnmeteo.pl Artur Chrzanowski, mgła ogranicza widzialność do 100 metrów w Elblągu, do 300 m w Mławie, do 700 m w Mikołajkach i do 900 m w Suwałkach i Chojnicach.

Jak prognozują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w niektórych regionach należy się spodziewać silniejszych porywów wiatru oraz oblodzeń.

Prognoza zagrożeń na piątek

Synoptycy IMGW prognozują na piątek porywy wiatru dochodzące do 65 kilometrów na godzinę. Alerty pierwszego stopnia mogą zostać wydane w woj. pomorskim.

Prognoza zagrożeń na piątek

Prognoza zagrożeń na sobotę

Niebezpieczna aura może nam towarzyszyć również w sobotę. Tego dnia w woj. pomorskim mogą zostać wydane alarmy pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, wiejącym z maksymalną prędkością do 65 km/h.

W woj. lubelskim zagrożeniem może stać się oblodzenie. Tutaj po spadku temperatury poniżej 0 stopni Celsjusza możliwe jest zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników.

Prognoza zagrożeń na sobotę

Czym jest prognoza zagrożeń?

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Prognoza zagrożeń według definicji IMGW to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Według IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Jak mówi definicja IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.