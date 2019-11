Silny wiatr w części kraju. IMGW ostrzega - 01-11-2019 Pogoda w piątek wieczorem i w nocy z piątku na sobotę może być niebezpieczna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w części regionów wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Z prognozy zagrożeń wynika, że wietrznie będzie też w kolejnych dniach. czytaj dalej

Zaduszki na zachodzie, północy i w centrum kraju będą pochmurne. Okresami pojawią się tam opady deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Na południu i południowym wschodzie dzień zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 11 stopni w centrum kraju, do 13 st. C na Ziemi Lubuskiej. Z południowego zachodu i południa powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny, w porywach do 50-70 kilometrów na godzinę. W górach niewykluczony jest halny do 80-100 km/h.

>>>SPRAWDŹ OSTRZEŻENIA IMGW

Wietrzne dni

W niedzielę na pochmurnym niebie pojawi się więcej przejaśnień i rozpogodzeń. Na zachodzie słabo popada deszcz do 2-5 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 st. C na północnym wschodzie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na południu. Wiatr z kierunków południowych powieje umiarkowanie i dość silnie. W porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h, w górach do 80-100 km/h.

Nowy tydzień rozpocznie się umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. Na zachodzie synoptycy nie prognozują opadów, w pozostałych regionach okresami pojawi się deszcz do 15 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na północy, przez 13 st. C w centrum kraju, do 16 stopni na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach

Miejscami deszcz

Wtorek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Na Pomorzu i Podkarpaciu prognozowane są opady deszczu do 5-15 l/mkw. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia od 11 stopni Celsjusza na północy, przez 14 st. C w centrum kraju, do 15 stopni na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje słabo z południa, okresami na wschodzie może być dość silny - do 60 km/h.

Synoptycy prognozują pochmurną środę z przejaśnieniami. Okresami pojawią się opady deszczu do 5-10 l/mkw. Temperatura wyniesie maksymalnie od 10 st. C na północy, przez 11 st. C w centrum kraju, do 13 stopni na południowym wschodzie. Słaby i umiarkowany wiatr będzie wiał z zachodu i południowego zachodu. Okresami powieje dość silnie.

Prognoza pogody na wtorek i środę