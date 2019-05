Wietrzny, deszczowy i chłodny koniec majówki

Potężny cyklon Fani uderzy w Indie. Ewakuowanych ma być 800 tysięcy osób - 02-05-2019 Do Indii zbliża się potężny cyklon tropikalny Fani. Do tej pory ewakuowano 200 tysięcy osób z północno-wschodniego wybrzeża. Według synoptyków żywioł uderzy w piątek w stan Orisa. czytaj dalej

Wietrznie

Piątek na Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce przyniesie pogodną aurę. W pozostałych regionach mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie kraju lokalne burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 stopni Celsjusza na Pomorzu do 17 st. C na Podkarpaciu. Umiarkowany wiatr z zachodu w porywach może osiągać do 50 kilometrów na godzinę. W czasie burz powieje silniej, w porywach z prędkością do 70 kilometrów na godzinę.

W sobotę w całym kraju pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie od 10 stopni Celsjusza na Pomorzu do 14 stopni Celsjusza na Podkarpaciu. Z północy powieje umiarkowany wiatr, którego porywy będą rozpędzać się do 50 kilometrów na godzinę.

W niedzielę mieszkańcy południowych i wschodnich regionów Polski mogą spodziewać się opadów deszczu. Szczególnie intensywnie popada na Podkarpaciu. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 9 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 13 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Umiarkowany wiatr, który w porywach będzie osiągać do 50 kilometrów na godzinę, powieje ze wschodu i północy.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Wideo Prognozowane porywy wiatru w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Przelotne opady deszczu

Poniedziałek będzie pogodny, jedynie na zachodzie może przelotnie popadać. Temperatura sięgnie maksymalnie od 11 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 14 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Z zachodu i północnego zachodu powieje umiarkowany wiatr, który w porywach może osiągać do 50 kilometrów na godzinę.

Wtorek przyniesie przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 14 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Powieje z zachodu, a wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com)