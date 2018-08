"Wijący się wąż z chmur" granicą między ciepłem a chłodem. W Polsce dziś nawet 32 stopnie

Fronty, które odchodzą od byłej burzy tropikalnej Ernesto, dzielą Europę na części gorętszą i chłodniejszą. Polska znajduje się w tej gorętszej, co skutkuje temperaturą przekraczającą miejscami 30 stopni.

Prognoza pogody na dziś: upalne południe, chłodniejsza północ. Miejscami zagrzmi - 20-08-2018 W poniedziałek możemy spodziewać się przelotnego deszczu i burz, choć nie wszędzie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 32 stopnie. czytaj dalej

W poniedziałek na południu Polski temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza. Powrót upałów związany jest z napływem gorącej masy powietrza znajdującej się po południowej stronie niżu Ernesto.

- Niż, który teraz znajduje się nad południową Szwecją, nazywa się Ernesto. To była burza tropikalna, która kilka dni temu była daleko nad Atlantykiem i przez ocean i Wielką Brytanię zawędrowała do Europy północnej - powiedział we "Wstajesz i wiesz" programie TVN24 prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski.

Ernesto wpływa na pogodę w Polsce

Wasilewski tłumaczył, że była burza tropikalna oddziałuje na pogodę w sporej części Europy.

- Od tego niżu odchodzi cały układ frontów atmosferycznych. I te fronty dzielą w tej chwili pogodę w Europie. Na północ od tego całego układu ciśnienia i tych frontów atmosferycznych jest zimno. Na tyle, że w poniedziałek w środkowej Szwecji temperatura o poranku spadła do dwóch stopni. Pamiętamy tam niedawne 30-stopniowe upały - opowiadał prezenter. Wasilewski dodał, że po północnej stronie niżu Ernesto płynie chłodniejsze powietrze, zaznaczone na mapie niebieskimi strzałkami.

- Natomiast po południowej stronie całego układu frontów atmosferycznych, gdzie i my się znajdujemy, płynie bardzo ciepłe powietrze. Dlatego u nas w nocy, w niektórych miejscach, jak na przykład w Bielsku Białej, było 20 stopni Celsjusza. W dzień na południu kraju będą nawet 32 stopnie. Jesteśmy po tej cieplej stronie Ernesto, czyli po południowej stronie niżu - zaznaczył prezenter. Dodał, że do piątku włącznie ciepłe powietrze będzie napływało do Polski. Termometry mogą pokazać 32-33 stopni Celsjusza.

Do Polski napłynie gorące powietrze

Na zamieszczonym poniżej zdjęciu satelitarnym Europy widać "wijącego się węża z chmur", który rozpościera się nad Bałtykiem, nad Skandynawią i sięga aż po ocean.

- To jest właśnie ten układ frontów, który oddziela zimniejsze powietrze na północy od gorącego, które jest na południu.

Mapa satelitarna Europy (Eumetsat)

Sierpniowe upały

Pomimo że jest gorąco, nie odnosimy wrażenia, że żar leje się z nieba. Dla większości osób sierpniowe upały są łatwiejsze do zniesienia od tych lipcowych. Z czego to wynika?

Tomasz Wasilewski porównał ze sobą dwa dni - 5 lipca i 19 sierpnia. W oba te dni nie występowały burze ani opady deszczu. Nic nie zakłócało warunków atmosferycznych.

- Tutaj przygotowałem dwa wykresy z Warszawy: z 5 lipca i z 19 sierpnia. Warto powiedzieć, że 5 lipca dzień był o około dwie godziny dłuższy niż teraz - opowiadał Wasilewski.

Na wykresie widać, że 5 lipca od godziny 8 do 20, temperatura wynosiła ponad 25 stopni. W przypadku 19 sierpnia temperaturę o wartości co najmniej 25 stopni Celsjusza mieliśmy od godz. 10 do 19.

- Z tego porównania wynika, że ten upał lipcowy czy czerwcowy, z temperaturą powyżej 25 stopni, trwa około 12 godzin. Teraz mimo tego, że też zdarza się 30 i więcej stopni, to w ciągu dnia ten czas kiedy jest najwyższa temperatura, jest dużo krótszy. Wynika to ze skracania się dnia - opowiadał Wasilewski. Dodał, że promieniowanie słoneczne dociera krócej do powierzchni Ziemi.

Porównanie temperatury 5 lipca 19 sierpnia

