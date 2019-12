"Wiosenna pogoda" w najbliższych dniach. A jak zapowiada się Wigilia?

Brak prądu, ranni, jedna ofiara śmiertelna. Skutki wichur i ulew we Francji - 15-12-2019 Francja od piątku zmaga się ze skutkami gwałtownej pogody. Zginęła jedna osoba, a pięć zostało rannych. Służby poszukują mężczyzny, który został porwany przez strumień wody. Miejscami wiał wiatr z prędkością 160 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

W niedzielę rano mieszkańcy wielu regionów na swoich termometrach zobaczyli wartości nietypowe dla ostatniego miesiąca w roku. W Bielsku-Białej, Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie o godzinie 6.30 temperatura sięgnęła 7 stopni Celsjusza. W Przemyślu termometry wskazały 6 st. C. Temperatura rzędu 5 st. C pojawiła się między innymi na Helu, w Ustce, Łodzi, Opolu, Kielcach, Sandomierzu czy Rzeszowie.

- Pogoda jest taka, że właściwie nie wiadomo jaka to pora roku, jaki to czas i miesiąc - stwierdził prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski w programie "Wstajesz i weekend". Jak dodał, w nadchodzącym tygodniu temperatura będzie jeszcze wyższa. Miejscami może sięgnąć nawet 13-14 st. C.

Temperatura w Polsce 15 grudnia o godzinie 6.30 (wetteronline.de)

Szukamy zimy

Patrząc pod kątem temperatury w Europie, zima dała o sobie znać w nielicznych regionach kontynentu. Najniższą zarejestrowaną wartością było -17 st. C, które pojawiło się na północy Finlandii.

- W tej ojczyźnie zimy, poza tym jednym miejscem, wcale tak mroźno nie jest - od -3 do -1 stopnia Celsjusza. W Rosji, na wschód od Moskwy, znajdziemy -5, -6, a w Europie Środkowej, chociażby w Polsce, to 3-4 stopnie powyżej zera. Podobnie u naszych wschodnich sąsiadów, u zachodnich tak samo. Im dalej na zachód Europy, tym oczywiście cieplej. O poranku w Hiszpanii czy Francji było 11-13 stopni. Jeszcze honorów zimy broni Islandia, ostatnio spadło tam dużo śniegu i jest mroźno -7, -8 stopni - opisał Wasilewski.

Temperatura w Europie w niedzielę rano

Strumień ciepłego powietrza

Za taką pogodę odpowiada układ niżowy znad Wysp Brytyjskich. Odchodzi od niego kilka frontów atmosferycznych.

- Musimy wyróżnić tak zwany front okluzji, który jest połączeniem dwóch frontów - chłodnego i ciepłego. Mamy też front chłodny ciągnący się nad Europą Zachodnią, a nad Polską front ciepły, który sprawia, że płynie ciepłe powietrze - zaznaczył prezenter.

Za kolejnym frontem napływa chłodne powietrze znad Atlantyku, jednak jak stwierdził Wasilewski, nie przyniesie dużej zmiany na termometrach.

- Ono jest dość ciepłe, ale może nieco chłodniejsze od tego, które do nas napływa obecnie. To nie jest w żadnym razie zimno, tylko po prostu mniej ciepłe powietrze.

Drugi układ baryczny, który wpływa na pogodę w Europie to wyż znad Rosji. Konsekwencją jego obecności jest temperatura rzędu -5 st. C w regionach na wschód od Moskwy. Z kolei Europa Środkowa z jego powodu dozna wtłaczania strumienia ciepłego powietrza w najbliższych dniach.

Pogodę w Europie kształtują wyż znad Rosji i niż znad Wysp Brytyjskich

Wstępna prognoza pogody na Wigilię 2019

Według wstępnej prognozy pogody, wpływ ciepłego powietrza będzie widoczny jeszcze w Wigilię. W całym kraju temperatura prawdopodobnie osiągnie wartości przekraczające 0 st. C.

- To się jeszcze może zmienić, ale wszystkie kolejne obliczenia modeli meteorologicznych pokazują, że w Wigilię będzie bardzo ciepło, nawet do 11 stopni powyżej zera. To właściwie jest wiosenna pogoda, a nie zimowa - powiedział Wasilewski.

Wstępna prognoza pogody na Wigilię 2019

