Wiosenne ciepło, trochę śniegu i porywisty wiatr

W najbliższych dniach będzie dość ciepło, termometry pokażą od 2 do nawet 10 stopni. Aura okaże się deszczowa, powieje też silny wiatr.

2017 rok w pogodzie. Zapamiętamy go na długo - 01-01-2018 Sierpniowa tragedia w pomorskim Suszku, wizyty orkanów i cyklonów, "bow echo", zadziwiające zjawiska na niebie. O 2017 roku na pewno można powiedzieć jedno - w kwestii pogody nie był spokojny. czytaj dalej

W środę deszcz ze śniegiem i śnieg

We wtorek na zachodzie i południowym wschodzie wystąpią przelotne opady deszczu. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Termometry pokażą od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowy i południowo-zachodni.

W środę okresami pojawią się opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na wschód od linii Wisły - śniegu. Temperatura osiągnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie dość silny i silny, w porywach 50-70 km/h, południowy. W górach wystąpią zjawiska fenowe, czyli silny wiatr.

Pogoda we wtorek i środę

Deszcz i deszcz ze śniegiem w czwartek

W czwartek okresami popada deszcz, a na Suwalszczyźnie deszcz ze śniegiem. Temperatura wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach 40- 60 km/h, południowo-zachodni. W górach pojawią się zjawiska fenowe.

Wideo Prognoza porywów wiatru na pięć dni (ventusky.com)

Przelotne opady deszczu w piątek i sobotę

W piątek przelotnie popada deszcz. Termometry wskażą od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-zachodni.

Pogoda w czwartek i piątek

W sobotę na Podkarpaciu będzie pogodnie. Na pozostałym obszarze kraju przelotnie popada deszcz. Temperatura wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowy.