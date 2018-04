"Gigantyczny wyż, który jak klosz pilnuje dobrej pogody". Tomasz Wasilewski o wiosennej aurze - 19-04-2018 Od kilku dni w Polsce, a także w środkowej i zachodniej Europie jest piękna i wiosenna aura. We "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski tłumaczył, czemu ją zawdzięczamy. czytaj dalej

W ciągu następnej doby w Polsce pogodą będzie rządził wyż, którego centrum w czwartek znajdowało się przy granicy polsko-niemieckiej. Prezenter pogody TVN Meteo Tomasz Wasilewski we "Wstajesz i wiesz" określił go jako "gigantyczny klosz, który pilnuje pogody" . Wyż sprowadza ciepłe i suche powietrze zwrotnikowe. W środę Francja zawdzięczała mu temperaturę na poziomie 30 stopni Celsjusza.

W piątek to powietrze nadciągnie z południowego zachodu nad zachodnie dzielnice kraju. Wypchnie tym samym masy powietrza polarno-morskiego, które w ostatnich dniach przyniosły nam nieznaczne ochłodzenie.

Do 26 stopni w piątek

W piątek niebo nad całą Polską będzie bezchmurne lub pokryje je małe zachmurzenie. Temperatura maksymalna dojdzie do 19 stopni Celsjusza w najchłodniejszym regionie, jakim będzie Suwalszczyzna, a do nawet 26 st. C w najcieplejszych: na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje słabo, ze zmiennych kierunków.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com)

Sobota wciąż bezchmurna

Niedziela trochę chłodniejsza

Pierwszy dzień weekendu nie rozczaruje amatorów słonecznej pogody. W całym kraju będzie bezchmurnie lub pojawi się małe zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu.

Również niedzielna aura będzie sprzyjała zajęciom w plenerze. Będzie słonecznie. Temperatura nieznacznie spadnie, ale nadal będzie przyjemna: od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Przydadzą się parasole

W poniedziałek dobra pogodowa passa zostanie przerwana. Na ten dzień prognozuje się przelotne opady deszczu oraz burze. Termometry wskażą maksymalnie od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. W porywach burzowych osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę.

Wideo Opady w najbliższych w poniedziałek i wtorek (ventusky.com)

Wtorek poniżej 20 stopni

Również we wtorek synoptycy przewidują wystąpienie opadów deszczu o charakterze przelotnym. Temperatura maksymalna w całej Polsce nie przekroczy 20 stopni Celsjusza: wyniesie od 15 st. C na północy do 19 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr powieje umiarkowanie.