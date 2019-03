Wiosennie do końca tygodnia. Później szykuje się pogodowa zmiana

Robaczy Księżyc pożegnał zimę. Pokazaliście nam, jaki był wspaniały - 21-03-2019 Ta noc należała do Pełni Robaczego Księżyca, która pożegnała zimę, a zarazem przywitała wiosnę. Niektórym z Was udało się uchwycić to piękne zjawisko. Swoje relacje wysłaliście na Kontakt 24. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby za Pogodę w Polsce odpowiadać będzie wyż znad Austrii. Jedynie we wschodniej części kraju zaznaczy się wpływ niżu znad Rosji. Napływa do nas ciepłe powietrze polarne morskie znad Atlantyku.

W piątek na wschodzie Polski możliwe są słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze powinno być pogodnie. Temperatura wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze zmiennych kierunków.

Do 21 stopni Celsjusza

Sobota według synoptyków będzie pogodna w całym kraju. Termometry wskażą od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

W niedzielę pogoda zepsuje się na Podkarpaciu, może tam przelotnie popadać deszcz. Mieszkańcy pozostałych regionów będą cieszyć się pogodną aurą. Temperatura wyniesie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze zmiennych kierunków.

Wideo Opady deszczu w ciągu kolejnych pięciu dniu (Ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Coraz chłodniej

Poniedziałek przyniesie przelotny deszcz na Pomorzu. Na pozostałym obszarze powinno być pogodnie. Termometry wskażą od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, okresami w porywach rozpędzi się do 40-80 kilometrów na godzinę.

Wtorek przyniesie zmianę w pogodzie. W całym kraju może przelotnie popadać śnieg. Na termometrach zobaczymy od 2 st. C na Podkarpaciu do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, okresami w porywach jego prędkość może wzrosnąć do 50-70 km/h.

Wideo Temperatura w ciągu w kolejnych pięciu dni (Ventusky.com | wideo bez dźwięku)