"Wiosna ma się dobrze". Halny, deszcz, ale też mokry śnieg

- Wiosna ma się dobrze - powiedział prezenter pogody Tomasz Wasilewski.

W górach halny i opady śniegu

W środę wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południowym wschodzie i wschodzie kraju możliwe są słabe opady deszczu w wysokości do 1-2 litrów na metr kwadratowy, wysoko w górach wystąpią opady śniegu, które wyniosą do 1-5 cm. Termometry pokażą od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-wschodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60-80 km/h, w górach wystąpi halny do 120 km/h.

Wideo Porywy wiatru w kolejnych dniach (ventusky.com)

W czwartek będzie pochmurno z przemieszczającymi się z zachodu na wschód opadami deszczu na poziomie do 5-15 l/mkw., przechodzącymi na zachodzie w deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą od 4 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie zachodni i południowy, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 40-60 km/h.

W piątek wystąpi zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Okresami pojawią opady deszczu ze śniegiem, które osiągną do 5-15 l/mkw. oraz mokrego śniegu w wysokości do 1-5 cm. Temperatura wyniesie od 3 st. C na wschodzie i w centrum kraju do 4 st. C na zachodzie. Wiatr okaże się zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 40-60 km/h.

Pogoda w czwartek i piątek

Deszczowy weekend

Sobota okaże się pochmurna, okresami pojawią się opady deszczu w wysokości do 5-10 l/mkw. Na północnym wschodzie natomiast popada deszcz ze śniegiem. Temperatura wyniesie od 4 st. C na wschodzie i w centrum kraju do 8 st. C na południowym zachodzie. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 70-90 km/h.

Wideo Prognoza opadów na pięć dni (ventusky.com)

W niedzielę wystąpi zachmurzenie duże. Okresami pojawią się opady deszczu na poziomie do 5-10 l/mkw. Termometry wskażą od 6 st. C na wschodzie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60-80 km/h.

Pogoda w sobotę i niedzielę

