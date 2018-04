Pogoda na 16 dni: strumień ciepła nad Polską - 08-04-2018 Tak ciepło, jak będzie w najbliższych dniach, w tym roku w Polsce jeszcze nie było. czytaj dalej

Środa pogodna tylko na południu

We wtorek spodziewane jest małe zachmurzenie, przy czym w drugiej połowie dnia chmur na niebie może przybywać. Na zachodzie i północnym wschodzie Polski nie przewidujemy opadów, na pozostałym obszarze może pojawić się przelotny deszcz. Mogą wystąpić burze, z opadami deszczu od 10 do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza na Wybrzeżu Gdańskim, przez 23 stopni Celsjusza w centrum kraju, po 24 st. C miejscami na wschodzie. Powieje południowo-wschodni i wschodni wiatr, będzie słaby i umiarkowany, na północy okresami może wiać dość mocno. W porywach może osiągać 60 kilometrów na godzinę, a podczas burz - do 70 km/h.

W środę na południu i południowym zachodzie kraju będzie pogodnie. Na pozostałym obszarze spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Synoptycy przewidują przelotne opady deszczu oraz burze. W trakcie burz może spaść 10 do 15 l/mkw. Na Suwalszczyźnie termometry wskażą 15 st. C, w centrum kraju 22 st. C, a na południu 23 st. C. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami może być dość silny.

Prognoza na środę i czwartek

W czwartek pogodnie i nawet 24 stopnie

Czwartek zapowiada się słonecznie. 16 st. C zobaczymy na termometrach na Suwalszczyźnie, 22 st. C w centrum kraju, 24 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-wschodni i wschodni, umiarkowany wiatr. Okresami może wiać dość silnie, w porywach 50 do 60 km/godz.

Wideo Temperatura na najbliższe dni (Ventusky.com)

Piątek i sobota nie wszędzie pogodne

Piątek zapowiada się pogodnie jedynie na północnym-wschodzie kraju. Poza tym będzie pochmurno, możliwe są okresowe opady deszczu od 5 do 15 l/mkw. Na południu spodziewamy się burz. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na Podlasiu, przez 20 st. C w centrum kraju, po 22 st. C na południu. Powieje wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Może osiągać w porywach 50 do 60 km/godz.

Pogoda na piątek i sobotę

Pogodnej aury w pierwszy dzień weekendu mogą się spodziewać tylko przebywający na północnym wschodzie Polski. W reszcie kraju będzie pochmurno i deszczowo. Miejscami opady deszczu mogą wynosić od 5 do 15 l/mkw. Jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia burz. Na termometrach zobaczymy od 15 st. C na Podlasiu, przez 19 st. C w regionach centralnych, do 20 st. C na południu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków wschodnich, okresami może być dość silny.