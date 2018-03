Wiosna odpoczywa. Deszcz, deszcz ze śniegiem, a nawet śnieg

Stopniało trzy i pół Polski. Alarmujący stan arktycznego lodu - 27-03-2018 Powierzchnia lodu morskiego w Arktyce w swym tegorocznym maksimum okazała się znowu niepokojąco mała - druga od końca w historii pomiarów. Prawdopodobnie padłby nowy rekord, gdyby nie marcowe ochłodzenie, które nastąpiło po wyjątkowo ciepłym dla tego regionu lutym. czytaj dalej

W czwartek śnieg na północy

W środę na Kaszubach, Mazurach, Suwalszczyźnie i Podlasiu będzie pogodnie. Dla pozostałych regionów prognozuje się opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Lokalnie może popadać marznący deszcz, powodujący gołoledź. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu.

Dla całego kraju w czwartek przewiduje się okresowe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na północy popada sam śnieg. Termometry wskażą maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, południowo-wschodni.

Piątek przeważnie pogodny

W piątek niebo nad większością kraju okaże się pogodne. Jedynie na wschodzie wystąpią opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Wideo Suma i rozkład opadów w najbliższych dniach (ventusky.com)

Dość silny wiatr w sobotę

Wielka Sobota przyniesie okresowe opady deszczu nad niemal całą Polską. Na Pomorzu popada deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Pomorzu do 13 st. C na Podkarpaciu. Wschodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę.

Chłodna Wielkanoc

W Niedzielę Wielkanocną okresami wystąpią opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą maksymalnie od 3 st. C na Pomorzu do 8 st. C na Podkarpaciu. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu i północnego zachodu. W porywach rozpędzi się do 70 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę