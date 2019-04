Wiosna pokaże gwałtowne oblicze. Deszcz, burze i nawet 27 stopni

"Czeka nas kolejna dostawa pyłu". Tym razem znad Sahary - 24-04-2019 Pył, który dokuczał w wielu miejscach Polski we wtorek, był krajowego pochodzenia - tłumaczyła w TVN24 synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Zapowiedziała, że nadchodzi "kolejna dostawa" pyłu, tym razem z Sahary. I dodała, że saharyjski pył może okazać się korzystny dla pogody w Polsce, przynosząc upragnione opady deszczu. czytaj dalej

Do 26 stopni w czwartek

Polska znajduje się pod wpływem niżu znad Atlantyku. Nad naszym krajem przemieszcza się ciepły front atmosferyczny, za którym napływa ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego.

Na czwartek synoptycy zapowiadają małe i umiarkowane zachmurzenie. Na wschodzie i północy kraju spodziewane są opady deszczu rzędu 5-20 litrów wody na metr kwadratowy, miejscami zagrzmi. Termometry pokażą od 22 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 25 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunków południowych powieje słaby i umiarkowany wiatr, na wschodzie okresami będzie dość silny. W burzach porywy osiągną prędkość nawet 90 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wideo Temperatura w ciągu w kolejnych pięciu dni (Ventusky.com) (wideo bez dźwięku)

Bez burz się nie obejdzie

Piątek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Na krańcach zachodnich, na północy i na wschodzie popada deszcz. Spadnie go do 10-20 l/mkw. Niewykluczone są też burze. Na termometrach zobaczymy od 23 st. C na Wybrzeżu do 27 st. C w centrum i na południu kraju. Powieje wiatr z kierunków południowych, słaby i umiarkowany, okresami będzie dość silny. W burzach porywy mogą sięgać 90 km/h.

Sobota upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Niewykluczone, że chwilami popada deszcz rzędu 5-20 l/mkw., na południu może zagrzmieć. Temperatura wyniesie od 16 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 21 st. C w centrum kraju, po 24 st. C na Podlasiu. Południowo-zachodni wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany, a okresami dość silny. Towarzyszące burzom porywy mogą osiągnąć 90 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Potencjonalny rozwój burz w ciągu kolejnych pięciu dniu (Ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Nadejdzie ochłodzenie

Niedziela okaże się pochmurna, ale możemy też liczyć na chwile ze słońcem. Mogą pojawić się opady deszczu dochodzące do 10-20 l/mkw., a na wschodzie kraju możliwe są burze. Termometry pokażą od 15 st. C na Pomorzu oraz Podkarpaciu, przez 17 st. C w centrum kraju, po 20 st. C na Podlasiu. Północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr okresami będzie dość silny. W burzach porywy rozpędzą się do 90 km/h.

W poniedziałek na północnym wschodzie kraju będzie pogodnie. Poza tym zachmurzenie okaże się duże, a okresami spodziewane są opady deszczu do 10-25 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 14 st. C na Dolnym Śląsku, przez 15 st. C w centrum kraju, po 18 st. C na Podlasiu. Powieje północny i wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Chwilami powieje mocniej, w porywach osiągnie do 60 km/h.