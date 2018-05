"Chmury burzowe będą rosnąć jak na drożdżach. Może solidnie walnąć" - 10-05-2018 Nie tylko czwartek zapowiada się burzowo. W piątek za sprawą nadciągającej nad nasz kraj strefy zbieżności zjawiska pogodowe mogą być gwałtowne. czytaj dalej

Na piątek synoptycy prognozują umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Przewidywane są też burze z gradem. Najgwałtowniejsze pojawią się w pasie od Zatoki Gdańskiej i wschodniego Pomorza przez Kujawy, Wielkopolskę, Ziemię Łódzką po Śląsk i Małopolskę. W burzach opady mogą wynosić od 10 do 40 litrów na metr kwadratowy. Jedynie na Ziemi Lubuskiej oraz na Podlasiu i Suwalszczyźnie nie powinno padać.

Termometry wskażą maksymalnie od 18 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 23 st. C na Podlasiu do 28 st. C w centrum kraju i w Małopolsce. Powieje wiatr południowo-wschodni, skręcający od zachodu na zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W burzach silny, prędkość może dochodzić do 90 kilometrów na godzinę.

Wideo Potencjalny obszar rozwoju burz - 5 dni (Ventusky.com)

Początek weekendu raczej pogodny

Sobota zapowiada się pogodnie, tylko na zachodzie kraju może pojawić się więcej chmur. Mogą tam wystąpić przelotne opady deszczu i burze z gradem. W burzach opady od 10 do 20 l/mkw. Temperatura osiągnie wartość od 21 st. C na Suwalszczyźnie, przez 24 st. C w centrum kraju do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wschodni i południowo-wschodni wiatr, który okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W burzach silny, z prędkością dochodzącą do 80 km/h.

Wideo Opady deszczu w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com)

Krótki odpoczynek od burz

W niedzielę synoptycy prognozują zachmurzenie małe i umiarkowane, a na wschodzie kraju wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 20 st. C na Podkarpaciu, przez 23 st. C w centrum kraju do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wschodni, umiarkowany, a okresami dość silny wiatr.

Prognoza na sobotę i niedzielę

Wideo Temperatura w ciągu najlbliżyszch pięciu dniu (Ventusky.com)

Burze powrócą

W poniedziałek przewiduje się zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Spodziewane są burze z gradem, w burzach opady od 10 do 30 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 17 st. C na Podlasiu, przez 20 st. C w centrum kraju po 21 st. C na Pomorzu Zachodnim. Ze wschodu i północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, który okresami może być dość silny, w burzach silny do 90 km/h.

Zachmurzenie umiarkowane i duże synoptycy prognozują także na wtorek. Na północnym wschodzie nie powinno padać, poza tym mogą wystąpić okresowe opady deszczu od 5 do 10 l/mkw., na zachodzie możliwe są burze. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie od 17 st. C na Dolnym Śląsku, przez 20 st. C w centrum kraju do 21 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-wschodni wiatr, tylko na zachodzie będzie północno-zachodni. Będzie on słaby i umiarkowany, jednak okresami może być dość silny, w burzach silny, porywy będą osiągać do 80 km/h.