Środa: słońce

We wtorek na zachodzie Polski, na Pomorzu i w Wielkopolsce będzie pogodnie. W pozostałych regionach wystąpią przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie lokalnie może zagrzmieć. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Rzeszowszczyźnie. Na ogół umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. W porywach burzowych osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę.

W środę niebo nad całym krajem będzie słoneczne. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com)

Czwartek: znowu słońce

Czwartek okaże się kolejnym słonecznym dniem. Termometry wskażą maksymalnie od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Piątek: no cóż, dalej słońce

Sobota: trochę deszczu

Również piątek w całej Polsce zapowiada się słonecznie. Temperatura maksymalna przekroczy 20 stopni we wszystkich regionach: od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.

Weekend rozpocznie się przeważnie pogodnie, jedynie na Suwalszczyźnie przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni i północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.