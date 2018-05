Wiosna przepędzi "lato". Kolejne dni będą chłodniejsze i mokre

Front może przynieść ulewne deszcze. Nawet 80 litrów w ciągu jednej doby - 14-05-2018 Burze zostaną z nami co najmniej do czwartku - przewiduje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Groźne mogą być także intensywne opady deszczu. Wydano prognozę ostrzeżeń meteorologicznych na najbliższe dni. czytaj dalej

Przelotne opady w całym kraju

We wtorek w całej Polsce wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze. Lokalnie może towarzyszyć im grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 23 st. C na Pomorzu Zachodnim. Przeważnie umiarkowany, wschodni wiatr w porywach burzowych osiągnie prędkość do 90 kilometrów na godzinę.

W środę nad Polską utrzyma się strefa opadów deszczu. Będą miały charakter przelotny. Na północy wystąpią również burze. Termometry wskażą maksymalnie od 18 st. C na Podkarpaciu do 22 st. C na Mazowszu i Ziemi Łódzkiej. Umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. W burzach rozpędzi się do 90 km/h.

Wideo Potencjał burzowy w najbliższych dniach (ventusky.com)

Czwartek najcieplejszy na Suwalszczyźnie

Również w czwartek przelotne opady deszczu wystąpią w całej Polsce. Może zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 st. C na Podkarpaciu do 21 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Umiarkowany wiatr powieje ze wschodu i północnego wschodu, w porywach burzowych do 90 km/h.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Wideo Opady w najbliższych dniach (ventusky.com)

Piątek poniżej 20 stopni

W piątek ponownie w całym kraju popada przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na Pomorzu Zachodnim do 19 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com)

Sobota wciąż z deszczem

W sobotę przelotne opady deszczu nie ominą żadnego regionu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 st. C na Pomorzu Zachodnim do 20 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu i północnego zachodu.