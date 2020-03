Wiosna puka do drzwi. Na termometrach nawet 15 stopni Celsjusza

Copernicus: tegoroczna zima w Europie była najcieplejsza w historii pomiarów - 06-03-2020 Okres od grudnia 2019 do lutego 2020, czyli zima meteorologiczna, był najcieplejszym w historii pomiarów w Europie - ogłosili naukowcy z europejskiej agencji Copernicus Climate Change Service (C3S). czytaj dalej

Miejscami przelotnie popada

Zapowiada się pochmurna sobota z przejaśnieniami i opadami deszczu do czterech litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 5 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 12 st. C na Lubelszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, powieje z kierunków zachodnich.

Na niedzielę synoptycy prognozują na ogół pogodną aurę, tylko na krańcach wschodnich popada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich.

Poniedziałek upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu na zachodzie kraju. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach

Do 15 stopni

Przed nami pochmurny wtorek z opadami deszczu na zachodzie Polski. W pozostałej części kraju zapowiada się pogodny dzień. Termometry pokażą od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni, okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Środa upłynie pod znakiem opadów deszczu na Podkarpaciu. Poza tym synoptycy prognozują pogodną aurę. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu. Okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-60 km/h.

Prognoza pogody na wtorek i środę