Wiosna rozpocznie się pięknie, ale zima nie będzie chciała się żegnać

Dzisiaj równonoc wiosenna. Zmieni się astronomiczna pora roku - 20-03-2019 Czwartek, czyli pierwszy dzień wiosny kalendarzowej, będzie okazją do oglądania Pełni Robaczego Księżyca. Astronomiczną zimę pożegnamy jednak już dzisiaj o godzinie 22.58. O tej godzinie dojdzie do równonocy wiosennej. czytaj dalej

Do 17 stopni

W czwartek na Kaszubach, Mazurach i Suwalszczyźnie popada słaby deszcz rzędu 1-2 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Termometry pokażą od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje z zachodu, będzie słaby i umiarkowany.

Piątek okaże się pogodny w całym kraju. Na termometrach zobaczymy od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Z zachodu powieje umiarkowany wiatr, osiągając w porywach prędkość do 45 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wideo Opady deszczu w ciągu kolejnych pięciu dniu (Ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Więcej słońca

Sobota niemal w całym kraju zapowiada się pogodnie, tylko na Suwalszczyźnie możliwe są opadu słabego deszczu. Temperatura wyniesie od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

W niedzielę w całym kraju będziemy mogli liczyć na słońce. Termometry pokażą od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Powrót deszczu...

Poniedziałek przyniesie przelotne opady deszczu w całym kraju. Temperatura wyniesie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 70 km/h.

...a nawet śniegu

We wtorek aura w części kraju będzie przypominać tę zimową. Spodziewane są opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a nawet śniegu. Termometry pokażą od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek