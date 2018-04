Wiosna się zadomawia. Pierwsze burze i nawet 23 stopnie

Prognoza pogody na dziś: przyjemne ciepło, na termometrach 21 stopni - 04-04-2018 W środę termometry wskażą nawet 21 stopni Celsjusza, w całym kraju odczujemy przyjemne ciepło. Tylko w niektórych regionach pojawią się przelotne opady deszczu. czytaj dalej

W czwartek przez Polskę będzie przechodził front atmosferyczny, a wraz z nimi przesuwające się stopniowo na wschód przelotne opady deszczu. Po południu na linii frontu rozciągającego się od Warmii, przez Mazowsze, po Małopolskę spodziewamy się przelotnego deszczu i możliwych burz. Podczas nich porywy wiatru dojdą do 80 kilometrów na godzinę oraz wystąpią opady deszczu do 20 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 21 st. C na Podkarpaciu. Z kierunków zachodnich powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie rosło, w południe na barometrach zobaczymy 994 hektopaskale.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com)

Dwa dni z kilkoma-kilkunastoma stopniami

Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce piątek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Poza tym zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane. Termometry wskażą maksymalnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Podkarpaciu. Wiatr na ogół będzie słaby i umiarkowany, powieje z północnego zachodu. Jedynie we wschodniej części kraju możliwe porywy do 60 km/h.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Sobota przywita nas słońcem i wiosennym ciepłem. Temperatura wyniesie od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z kierunków południowych.

Wideo Rozkład opadów w najbliższych dniach (ventusky.com)

Powrót wysokiej temperatury. Halny

Kontynuacja słonecznej aury czeka nas w niedzielę. Będzie ciepło - od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Podkarpaciu. Niestety powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach jego prędkość może wynosić do 60 km/h. Wiać będzie z południa. W Tatrach spodziewany jest halny.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Poniedziałek także zapowiada się słonecznie. Termometry wskażą od 19 st. C Suwalszczyźnie do 23 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.