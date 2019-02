Wiosna w Europie. Co przewidują Amerykanie

To już pewne, El Niño pojawił się na Pacyfiku - 15-02-2019 Amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna i Meteorologiczna poinformowała, że na Pacyfiku pojawiło się zjawisko El Niño. Synoptycy zapowiadają, że będzie ono słabe, jednak może zintensyfikować inne pojawiające się zjawiska atmosferyczne. czytaj dalej

Jak prognozują eksperci z serwisu AccuWeather, wiosna najszybciej da o sobie znać na zachodzie Europy. Według amerykańskiej prognozy od południa Wielkiej Brytanii po Francję okaże się wyjątkowo spokojna i łagodna. Będzie to miła odmiana po zeszłorocznym marcu, kiedy w Londynie i Paryżu przez wiele dni zalegał śnieg. Teraz najprawdopodobniej nie spadnie żaden płatek śniegu.

- Przez większość sezonu nad Europą Zachodnią będzie utrzymywać się układ wysokiego ciśnienia, który znacznej części Francji i Półwyspowi Iberyjskiemu przyniesie przeważnie suchą pogodę - stwierdził Tyler Roys meteorolog AccuWeather.

W marcu w Paryżu, Nantes i Lyonie temperatura dzienna może wiele razy przekroczyć 16 stopni Celsjusza. W kwietniu w tych samych miastach termometry mogą pokazywać nawet więcej niż 27 st. C.

Deszczowa północ

Amerykańscy meteorolodzy prognozują, że wyższa niż zazwyczaj temperatura pojawi się też w północnej Wielkiej Brytanii i Irlandii, jednak ich mieszkańcy będą musieli liczyć się z deszczową aurą.

- Przez cały sezon ponadprzeciętne opady deszczu wystąpią w większej części Irlandii Północnej, Szkocji i Północnej Anglii - stwierdził starszy meteorolog AccuWeather Alan Reppert. Dodał, że opady mogą uspokoić się w maju.

Prawdopodobnie na Atlantyku często będą występować sztormy. Dlatego te regiony mogą spodziewać się również dużo silniejszych porywów wiatru.

Amerykańskie prognozy mówią, że deszczowo może być też w pasie od Holandii do północnych Niemiec. Opady zapewne nie ominą również dużej części Skandynawii.

- Przez większość sezonu prognozowany jest też aktywny cykl burzowy od Atlantyku do Morza Północnego i Skandynawii - dodał Roys. Pomimo że każda burza doprowadzi do krótkotrwałego ocieplenia, spacery czy inne aktywności na powietrzu może utrudnić częstotliwość opadów. Burze prawdopodobnie przyniosą też silniejsze porywy. Według meteorologów z Ameryki szczególnie dadzą się one we znaki w pasie od Danii do Norwegii i południowej Szwecji.

W Norwegii i Szwecji intensywne opady mogą spowodować szybsze topnienie śniegu. To doprowadzi do zwiększenia ryzyka powodziowego.

Sucho i ciepło

Według amerykańskich prognoz na terenach od Włoch do południowych Niemiec wystąpią długotrwałe okresy suchej pogody. Od marca do maja w tym rejonie prawdopodobnie wystąpi dużo wyższa niż zazwyczaj temperatura.

- Sucha pogoda początkowo może być korzystna dla rolników, ponieważ pozwoli na wcześniejsze sadzenie roślin - powiedział Reppert. Jednak jeśli tendencja się utrzyma, kondycja upraw w miesiącach letnich zacznie niepokoić.

Amerykanie prognozują, że wiosenny sezon narciarski w Alpach potrwa dłużej niż zwykle. Jednak wszyscy, którzy wybierają się na narty, powinni monitorować warunki panujące na stokach. Ze względu na spore opady śniegu i podwyższenie temperatury może zwiększyć się ryzyko lawinowe.

W Polsce wiosna się opóźni

Według prognoz amerykańskich meteorologów Wschodnia Europa odczuje ciepło wiosenne dużo później. Obszary od Mołdawii, przez wschodnią Polskę, po pozostałe kraje bałtyckie w marcu i kwietniu mogą spodziewać się utrzymania chłodu i opadów śniegu.

- Ponieważ wysokie ciśnienie utrzyma się nad Europą Zachodnią, w całej Europie Wschodniej we znaki da się zimne powietrze - powiedział Roys.

Intensywne burze

Amerykańska prognoza podaje, że chłodne masy powietrza pochodzące z Rosji i burze na Półwyspie Iberyjskim spowodują, że w częściach południowo-wschodniej Europy zwiększy się ryzyko wystąpienia opadów śniegu. Tak zimny i śnieżny początek wiosny opóźni sadzenie roślin.

Po opadach śniegu nastąpi okres częstych i intensywnych ulew.

- Powodzie będą niepokojące, szczególnie w kwietniu, gdy topniejący śnieg połączy się z deszczówką - stwierdził Roys. Nierówne tereny będą narażone na lawiny błotne.

Meteorolodzy z Ameryki twierdzą, że maj będzie równie deszczowy, jednak zagrożenie powodziowe spowodują silne i niebezpieczne burze z piorunami.