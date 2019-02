Wiosna w lutym. Pogodnie, słonecznie i nawet 14 stopni

Ekspres ananasowy w USA. Turbulencje skutkujące obrażeniami, przymusowa ewakuacja - 14-02-2019 Gwałtowna pogoda daje się we znaki mieszkańcom Stanów Zjednoczonych. czytaj dalej

Rano mglisto, potem słonecznie

Piątek w większości regionów będzie pogodny. Jedynie na wschodzie może przejściowo się zachmurzyć. Termometry pokażą maksymalnie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Sobotni poranek będzie mglisty, ale w ciągu dnia aura okaże się słoneczna. Termometry w najcieplejszej chwili pokażą od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu.

Niedziela również zapowiada się pogodnie i słonecznie, z porannymi mgłami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu i południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Wideo Prognozowana temperatura w następnych dniach

Nawet 14 stopni

Na pogodne niebo i sporo słońca możemy liczyć także w poniedziałek, jedynie nad ranem pojawią się mgły. Temperatura osiągnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z południowego zachodu, okaże się słaby i umiarkowany.

Wtorek nie wyłamie się ze schematu: poranne mgły, pogodny i ciepły dzień, maksymalnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Słabo i umiarkowanie powieje z południowego zachodu.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek