Wiosna zimą będzie trwać w najlepsze. Prognoza pogody na pięć dni

Alarm na południu Polski. Ulewny deszcz, który może zamienić się w mokry śnieg - 04-03-2020 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu na południu kraju. Według prognozy zagrożeń w kolejnych dniach niebezpieczeństwo może stanowić silny wiatr. czytaj dalej

Ponad 10 stopni

Czwartek zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 12 st. C na południu. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Piątek we wschodnich regionach kraju przyniesie pogodną aurę. W pozostałej części Polski wystąpią opady deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Słabo i umiarkowanie powieje z południa.

Weekend na zachodzie i południu rozpocznie się od opadów deszczu. Mieszkańcy pozostałych części kraju będą mogli cieszyć się pogodną sobotą. Termometry pokażą maksymalnie od 7 st. C na Pomorzu do 10 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr - z zachodu i południowego zachodu.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Deszczowe epizody

W niedzielę na Podkarpaciu prognozowane są przelotne opady deszczu. W pozostałych częściach kraju dzień będzie pogodny. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Ze zmiennych kierunków powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Początek nowego tygodnia upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura maksymalna sięgnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu i północnego zachodu.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek