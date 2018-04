Wiosna zostanie i po weekendzie. Będzie ciepło, ale może popadać i zagrzmieć

Kilka pytań do Polaków o smog. Sondaż - 06-04-2018 44 procent respondentów w sondażu CBOS oceniło, że smog jest poważnym problemem w ich okolicy, w tym dla 19 procent - bardzo poważnym. Według 29 procent uczestników badania skala smogowego problemu jest niewielka. 24 procent ankietowanych w ogóle go nie dostrzega. czytaj dalej

Niedziela z dużą dawką słońca

Sobota zapowiada się przyjemnie - niebo nad całym krajem będzie bezchmurne lub z niewielkim zachmurzeniem. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu, w porywach do 45 kilometrów na godzinę.

W niedzielę wciąż będzie bezchmurnie lub pojawi się małe zachmurzenie. Na Dolnym Śląsku po południu mogą wystąpić burze. Na termometrach zobaczymy od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się umiarkowany, południowo-wschodni. W porywach towarzyszących burzy może rozpędzić się do 60 km/h.

Nawet 24 stopnie w poniedziałek

Początek tygodnia zapowiada się słonecznie w całej Polsce. Termometry odnotują od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

We wtorek może zagrzmieć

We wtorek na południu Polski wystąpią przelotne opady deszczu. Na Podkarpaciu może zagrzmieć. W pozostałych regionach będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Podkarpaciu. Południowo-wschodni wiatr okaże się umiarkowany, w porywach burzowych osiągnie prędkość do 60 km/h.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com)

Środa miejscami z deszczem

W środę na północy i zachodzie kraju przelotnie popada deszcz. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Podkarpaciu. Umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu.