Wiośnie spieszno do Polski. Kolejne dni nietypowo ciepłe, mokre i wietrzne

Zaspy, nawisy śnieżne, ryzyko zejścia lawiny. Bądźcie ostrożni w Tatrach - 06-01-2020 W Tatrach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Warunki pogodowe są wymagające. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przypomina o konieczności posiadania odpowiedniego sprzętu do zimowej turystyki.

Nie widać zimy

W ciągu najbliższej doby północna część Polski znajdzie się pod wpływem rozległego układu niżowego znad Północnego Atlantyku, natomiast pozostała część kraju będzie nadal pod wpływem wyżu znad Bałkanów. Zimne powietrze pochodzenia arktycznego będzie we wtorek od zachodu wypierane przez cieplejsze masy powietrza polarnego morskiego.

We wtorek będzie pochmurno z przejaśnieniami, a na południu kraju możemy liczyć na rozpogodzenia. Na Pomorzu Zachodnim oraz północnym wschodzie kraju pojawią się słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem do 1-2 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie od 1 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, po 5 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany, a na Pomorzu okresami dość silny.

Środa będzie pochmurna z przejaśnieniami. Na północy, zachodzie i w centrum kraju okresami wystąpią opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura wyniesie od 2 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 5 st. C w centrum kraju, po 7 st. C na zachodzie. Powieje południowo-zachodni umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę.

Prognoza na środę i czwartek

Miejscami nawet 9 stopni

W czwartek zachmurzenie okaże się duże z opadami deszczu do 5-10 l/mkw. przemieszczającymi się z zachodu na wschód. Tylko na południowym wschodzie kraju będzie dość pogodnie i bez opadów. Na termometrach zobaczymy od 3 st. C na Podkarpaciu, przez 6 st. C w centrum kraju, po 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny.

W piątek możemy spodziewać się dużego zachmurzenia, a okresami słabych opadów deszczu lub mżawki do 3 l/mkw. Termometry pokażą od 4 st. C na południowym wschodzie, przez 6 st. C w centrum kraju, po 7 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni i północno-zachodni umiarkowany i dość silny wiatr w porywach powieje z prędkością do 50-60 km/h.

A jaki będzie początek weekendu?

Sobota okaże się pochmurna, choć możliwe są rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy od 3 st. C na wschodzie, przez 4 st. C w centrum kraju, po 6 st. C na zachodzie. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 km/h.