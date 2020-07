Pogoda na dziś: upalnie i parno, możliwe są burze - 28-07-2020 Wtorek będzie parny i gorący, a miejscami wręcz upalny. Termometry pokażą maksymalnie 32 stopnie Celsjusza. Niewykluczony jest jednak deszcz, a także burze. czytaj dalej

Wtorek w całym kraju zapowiada się gorąco, a miejscami wręcz upalnie. Najwyższa temperatura prognozowana jest na Dolnym Śląsku - nawet do 32 stopni Celsjusza. Niewiele mniej, bo do 31 stopni, może być na Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce.

Jak tłumaczy synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, strumień gorąca zostanie mocno zassany z południa i południowego zachodu przez wir niżowy Dana znad Morza Północnego. Dlaczego tak się stanie? Otóż po zachodniej części niżu znajduje się chłodne powietrze (niebieskie strzałki na poniższej grafice), które wędruje zdecydowanie w naszym kierunku. Z drugiej strony, po południowej i wschodniej stronie, wir zaciąga gorąco (czerwone strzałki). Przez ten strumień gorąca, który do nas płynie, temperatura w obszarach podgórskich może dojść nawet do 32-33 stopni Celsjusza.

Trzeba być jednak przygotowanym na to, że w gorącej masie powietrza, znajdującej się przed chłodnym frontem, który będzie wkraczał do Polski od zachodu, będą tworzyć się niewielkie ale aktywne fronty burzowe, które mogą przekształcić się w linie nawałnic z gwałtownymi zjawiskami. Dzisiejsza pogoda będzie typowo letnia i lipcowa – upał i burze. Przed nami jeden z najgorętszych dni tego lata.

Przepływ mas powietrza nad Europą

Gorąco od samego rana

To, że będzie upalnie, widać już po porannych wskazaniach termometrów. O godzinie 7 w Bielsku-Białej były już 22 stopnie Celsjusza, w Legnicy natomiast 21 stopni. W większości kraju temperatura zbliżała się do 20 stopni.

Temperatura o godzinie 7 w Polsce (wetteronline.de)

Czym jest upał?

O upale mówimy, gdy temperatura powietrza na wysokości dwóch metrów nad poziomem gruntu wynosi ponad 30 stopni Celsjusza. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zwykli wydawać ostrzeżenia przed nim w przypadku osiągnięcia oraz przekroczenia tego pułapu temperatury.

W 2018 roku IMGW wydał 78 alarmów przed tym niebezpieczeństwem. Rok później było ich 141. W tym roku jeszcze nie ostrzegano przed upałem.

Rekordy temperatury

Przyjęło się, że najwyższa odnotowana temperatura w obecnych granicach Polski to 40,2 st. C, którą odnotowano w Prószkowie 29 lipca 1921 roku. Istnieją jednak pewne wątpliwości co do autentyczności zapisu. Specjaliści twierdzą, że w sąsiednim mieście, Opolu, tego dnia temperatura wyniosła 38 st. C. Oprócz tego klatka meteorologiczna, w której dokonywano pomiaru mogła być położona na wysokości metra, a nie na wysokości dwóch metrów.

W ubiegłym roku najwyższą odnotowaną wartością było 38,3 st. C, które padły na stacji meteorologicznej w miejscowości Ceber 26 czerwca.

Synoptycy IMGW podają, że do 30 czerwca 2020 roku wystąpiło łącznie 37 upalnych dni zarejestrowanych na 25 stacjach synoptycznych. Do tej pory najcieplej było w Słubicach, gdzie mieszkańcy 13 czerwca zobaczyli 33,8 st. C. Drugą najwyższą temperaturą było 31,9 st. C, które odnotowano w Szczecinie (13 czerwca) i Poznaniu-Ławicy (28 czerwca). 13 czerwca w Opolu padło też niewiele niższe 31,8 st. C oraz 31,6 st. C zarejestrowane w Zielonej Górze i Wieluniu.

Najwyższa temperatura w Polsce w 2020 roku

Co robić podczas upału?

Upał może być niebezpieczny. Kiedy zmagamy się z tak wysoką temperaturą, należy pamiętać o właściwej ochronie organizmu przed przegrzaniem i odwodnieniem. Specjaliści zalecają też ograniczenie ekspozycji na słońcu oraz stosowanie przewiewnej, ale kryjącej odzieży. Trzeba też pamiętać o odpowiedniej ilości spożywanych płynów. Schładzać się należy chłodnymi, ale nie zimnymi napojami czy kąpielą. Poleca się także korzystanie z klimatyzacji lub wentylacji, przy jednoczesnym unikaniu skrajnie dużych różnic temperatury powietrza. Na czas upału nie zaleca się podejmowania zbędnego wysiłku fizycznego, za to powinno się upewnić, że stosowane leki czy kosmetyki nie będą dodatkowo obciążały organizmu.

W pomieszczeniach, w których przebywamy, należy zadbać o utrzymanie chłodu. Jeśli stosujemy klimatyzację, trzeba uprzednio zamknąć drzwi i okna. Należy pamiętać, że upał może być groźny także dla dzieci, osób starszych czy zwierząt. Dlatego nigdy, nawet na chwilę, nie powinno się zostawiać ich w zamkniętym samochodzie, a także zwróć uwagę, czy nie potrzebują pomocy.