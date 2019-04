Wlewa się jęzor chłodu ze Skandynawii. "Zimna Kaśka" nad Polską

Przymrozki w wielu regionach kraju. IMGW wydał ostrzeżenia - 10-04-2019 Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed niebezpieczną pogodą. Temperatura lokalnie może spaść do -5 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Powrót śniegu z deszczem

Nad Skandynawią ulokował się potężny wyż o imieniu Katharina. Układ ten ściąga z dalekiej północy, znad Arktyki i Subarktyki, zimne masy powietrza, które wlewają się powoli, ale konsekwentnie. Objęły one Norwegię, Szwecję, Finlandię, Danię, Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię oraz Niemcy.

W wyżach powietrze nie sprzyja powstawaniu większego zachmurzenia, stąd na obszarach objętych przez "zimną Kaśkę" noc ze środy na piątek była na ogół pogodna, a więc sprzyjająca silnemu wychładzaniu się gruntu oraz już i tak zimnej masy powietrza.

Najzimniej było nad ranem w Szwecji oraz w Norwegii, gdzie odnotowano -23 stopnie Celsjusza. W Polsce aż tak zimno nie było, jednak temperatura na północy, zachodzie oraz w centrum kraju spadła poniżej zera stopni. W Lesznie, Resku i Słubicach temperatura spadła do -4 st. C, a przy gruncie odnotowano -8 st. C w Lesznie i -6 st. C w Resku oraz Słubicach. Na pozostałym obszarze kraju temperatura spadła do -3 st. C. Tylko na południowym wschodzie kraju, który znajduje się pod chmurami ciepłego frontu atmosferycznego z deszczem ze śniegiem, temperatura była dodatnia.

Na północy kraju (na Wybrzeżu, Pomorzu i Żuławach) w zimnej masie powietrza utworzył się niewielki chłodny front, na którym pada śnieg i śnieg z deszczem.

Z północy wlewa się chłód

Sytuacja nie zmieni się przez najbliższe 24 godziny. Śnieg z deszczem może padać na północy i południu kraju jeszcze w nocy oraz w piątek. Temperatura w piątek rano ponownie będzie ujemna na północy, zachodzie i w centrum Polski. Spaść może lokalnie do -5 st. C, a przy gruncie do -9 st. C.

W objęciach "zimnej Kaśki" Polska pozostanie przez tydzień, jednak w przyszłym tygodniu zimna masa powietrza pochodzenia arktycznego zostanie wyparta przez cieplejsze masy powietrza napływające z południa, a charakter "zimnej Kaśki" złagodnieje.

Prognozowana temperatura na piątek rano (12 kwietnia), widoczny jęzor chłodu od Skandynawii po Alpy (GFS/University of Maine)

Uwaga na roślinność

W nadchodzących dniach trzeba zadbać o zakwitające właśnie krzewy i drzewa, bo zimno może im zaszkodzić. W sobotę będzie na ogół pogodnie, stąd o poranku temperatura spadnie miejscami do -5 st. C na północy, zachodzie i w centrum, a przy gruncie do -7 st. C. Łagodniej będzie w niedzielę rano, kiedy na północy kraju może być -4 st. C.

Jest duże prawdopodobieństwo, że w poniedziałek 15 kwietnia chwyci lekki mróz. Spodziewanych jest do -3 st. C na północy i w obszarach podgórskich.

W przyszłym tygodniu wiosenna pogoda zacznie na dobre rozgaszczać się w Polsce, będzie już dużo przyjemniejsza i łagodniejsza dla roślin.