Wrócą burze, także z gradem

Burze, opady deszczu i porywisty wiatr - oto, co może nas czekać w najbliższych kilku dniach. To nie oznacza jednak zupełnego pożegnania ze słońcem. Nadal będzie też dość ciepło - temperatura w dzień przeważnie będzie się utrzymywać w granicach 20-25 stopni Celsjusza.

Pochmurny wtorek

W ciągu najbliższej doby Polska dostanie się pod wpływ rozległego układu niżowego znad zachodniej i południowej Europy. We wtorek od południa wkroczy front atmosferyczny. Kraj pozostanie w umiarkowanie ciepłej masie powietrza polarnego, ale od południa zacznie napływać nad Polskę cieplejsze powietrze.

We wtorek jedynie na krańcach zachodnich będzie pogodnie. W pozostałych regionach zachmurzenie okaże się umiarkowane i duże. Wystąpią przelotne opady deszczu rzędu 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Mogą pojawić się burze z gradem, szczególnie na wschodzie i południu kraju. Spaść może wówczas do 30 l/mkw deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, przez 23 st. C w centrum, do 25 st. C na południu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu i wschodu. Okresami może być dość silny, a w burzach - silny, w porywach dochodzący do 80 kilometrów na godzinę.

Wideo Potencjalne burze w najbliższych dniach (ventusky.com)

Środa pogodna na północy

W środę zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane i duże. Popada przelotny deszcz (do 10-30 l/mkw.). Zagrzmi, a burzom może towarzyszyć grad. Pogodne pozostaną jedynie Wybrzeże, Pomorze, Warmia i Mazury. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 st. C na Wybrzeżu, przez 25 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Podkarpaciu. Wschodni i północno-wschodni wiatr będzie zazwyczaj słaby i umiarkowany, okresami dość silny, a w burzach silny - do 80 km/h.

Wideo Opady w najbliższych dniach (ventusky.com)

Deszczowy czwartek

W czwartek pogodne okażą się tylko tereny na północnym zachodzie Polski. W pozostałych regionach zachmurzenie będzie kłębiaste, umiarkowane i duże. Wystąpią przelotne opady deszczu rzędu 10-20 l/mkw. Na południu mogą pojawić się burze z gradem. Temperatura dojdzie do 23 st. C na Podlasiu, 24 st. C w centrum kraju i 25 st. C na południu. Słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, powieje z północnego wschodu i wschodu. Podczas burzy w porywach osiągnie prędkość do 80 km/h.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Piątek najcieplejszy na Pomorzu Zachodnim

W piątek zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane, okresami duże. Wystąpią przelotne opady deszczu (do 10-30 l/mkw.) oraz burze z gradem. Pogodny pozostanie jedynie północny wschód. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 st. C na wschodzie, przez 25 st. C w centrum, do 26 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wschodni wiatr powieje zazwyczaj słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie. W burzach osiągnie prędkość do 90 km/h.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com)

Do 28 stopni w sobotę

W pierwszy dzień weekendu zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a na zachodzie kraju okresami duże. Popada przelotny deszcz - do 10-30 l/mkw. Może też zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 23 st. C na Podlasiu, przez 25 st. C w centrum do 28 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wschodni wiatr okaże się przeważnie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, a w burzach silny - w porywach o prędkości do 90 km/h.