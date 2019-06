Prognoza pogody na dziś: ciepło. W większości kraju pogodnie - 18-06-2019 Zapowiada się pogodny wtorek, miejscami przelotnie popada deszcz. W górach może zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 29 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Sprawdź, gdzie będą burze

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę pogodowych zagrożeń na najbliższe dni.

W środę w wielu regionach mogą pojawić się burze z opadami gradu. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed nimi mogą zostać wydane dla województw:

- zachodniopomorskiego - w którym wyładowaniom towarzyszyć będą opady deszczu o sumie 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie do 30 l/mkw. oraz porywy wiatru o prędkości do 80 kilometrów na godzinę;

- warmińsko-mazurskiego i podlaskiego - w nocy ze środy na czwartek prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu o sumie 10-15 l/mkw., lokalnie do 20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 65 km/h;

- mazowieckiego - gdzie wystąpią burze z opadami deszczu do 25 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h;

- lubelskiego - w którym wystąpią burze z opadami deszczu wynoszącymi do 20 l/mkw., lokalnie do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru osiągającymi do 70 km/h. Lokalnie pojawi się grad;

- świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego - w których burzom towarzyszyć będą opady deszczu rzędu 15-30 l/mkw., lokalnie 60 l/mkw. i porywy wiatru do 60 km/h.

W każdym z tych województw lokalnie może spaść grad.

Wydania ostrzeżeń należy spodziewać się między godziną 7.30 w środę a godziną 7.30 w czwartek.

Orientacyjna prognoza ostrzeżeń IMGW na środę

Niebezpieczny czwartek

W czwartek pogoda może być gwałtowna w całym kraju. Synoptycy IMGW planują wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim, w pozostałych - przed burzami z gradem. Wyładowaniom towarzyszyć będą opady deszczu o sumie od 10 do 30 l/mkw. oraz porywy wiatru do 70-90 km/h.

Wydania ostrzeżeń należy spodziewać się między godziną 7.30 w czwartek a godziną 7.30 w piątek.

Orientacyjna prognoza ostrzeżeń IMGW na czwartek

Czym jest orientacyjna prognoza zagrożeń?

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zawiera orientacyjną informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska.