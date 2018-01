Wróci śnieg. W towarzystwie porywistego wiatru

Kolejne dni okażą się przeważnie deszczowe, może również spaść trochę śniegu. Problemem będzie również porywisty wiatr, miejscami o prędkości do 80 kilometrów na godzinę, a na Wybrzeżu nawet do 100 km/h.

W poniedziałek pogoda będzie nieprzyjemna dla mieszkańców większości Polski. Poza Śląskiem i Małopolską okresami popada deszcz o natężeniu do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy.

Powieje również przeważnie umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu. Jego porywy osiągną prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę, a na Wybrzeżu do 100 km/h.

Opady deszczu ominą Małopolskę i Śląsk również we wtorek. W pozostałych regionach okresami spadnie do 1-3 l/mkw. deszczu ze śniegiem i od 1 do 2 centymetrów śniegu. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość do 50-70 km/h.

Prognoza pogody na wtorek i środę

Kolejne dni ze śniegiem

Środa będzie kolejnym dniem z opadami. Poza południowym wschodem popada śnieg - do 2 cm i deszcz ze śniegiem - do 5 l/mkw., przechodzący w deszcz. Wiatr z południa powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach do 40-70 km/h.

Wideo Prędkość porywów wiatru w najbliższych dniach (ventusky.com)

Śnieg sypnie również w czwartek. Opady nie okażą się jednak obfite - na północy spadnie maksymalnie centymetr białego puchu, a w pozostałych regionach do 2 cm. Popada również deszcz ze śniegiem, do 5 l/mkw., przechodzący w deszcz. Wiatr rozwinie prędkość do 40-70 km/h, choć przeważnie będzie umiarkowany i dość silny, z południa.

Opady śniegu nie ustaną do piątku – tego dnia spadnie maksymalnie jeden centymetr białego puchu.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Deszczowy weekend

W pierwszy weekend lutego wystąpią okresowe opady deszczu. W sobotę ich suma wyniesie do 5-15 l/mkw, a na wschodzie popada deszcz ze śniegiem. Wiatr powieje z południowego zachodu, umiarkowanie i dość silnie. Jego porywy dojdą do 60-80 km/h.

W niedzielę spadnie do 1-5 l/mkw. deszczu. Na północnym wschodzie opady przyjmą postać śniegu z deszczem. Południowo-zachodni wiatr będzie przeważnie umiarkowany, a okresami dość silny, z porywami do 50-70 km/h.