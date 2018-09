Wróci upał. Nawet 30 stopni Celsjusza

Najbliższe dni zapowiadają się ciepłe i pogodne. Do Polski napływa zwrotnikowe powietrze. W środę i czwartek będzie upalnie, temperatura wzrośnie do 30 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku.

Słoneczna aura

W ciągu najbliższych dni do Polski napłynie gorące zwrotnikowe powietrze. Niedziela zapowiada się pogodna, na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 stopnie Celsjusza we Wrocławiu i Zielonej Górze. W centrum kraju temperatura wyniesie od 20 do 21 st. C. Najchłodniej będzie w Trójmieście i Suwałkach, tam termometry pokażą 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z zachodu.

W poniedziałek będziemy mogli cieszyć się słoneczną pogodą. Na termometrach zobaczymy od 21 st. C na Suwalszczyźnie, przez 24-25 st. C w centrum kraju aż do 26 st. C w Zielonej Górze i we Wrocławiu. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu.

Wtorek zapowiada się pogodny. Termometry pokażą od 22 st. C na Suwalszczyźnie, przez 26 st. C w centrum kraju aż do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Południowy i południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Upalne dni

W środę będzie upalnie na Dolnym Śląsku, temperatura wzrośnie tam do 30 st. C. Na Pomorzu Zachodnim termometry pokażą 28 st. C. Najniższą temperaturę odnotuje się na Suwalszczyźnie - 24 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południa i południowego zachodu.

Czwartek zapowiada się gorący, na północnym wschodzie Polski termometry pokażą od 25 st. C, w centrum kraju 28 st. C. Upalnie nadal będzie na Dolnym Śląsku, tam temperatura wyniesie 30 st. C. Burze i towarzyszące im opady deszczu prognozowane są na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr w porywach burzowych może rozpędzić się do 70 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na środę i czwartek