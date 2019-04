Wstępna prognoza pogody na majówkę

Wiosna pokaże gwałtowne oblicze. Deszcz, burze i nawet 27 stopni - 24-04-2019 Przed nami dynamiczne dni w pogodzie. W wielu regionach spadnie deszcz, przejdą też burze z porywistym wiatrem. Miejscami termometry pokażą nawet 27 stopni. czytaj dalej

Myśląc o majówce marzymy o pięknej, wiosennej pogodzie i przyjemnym, leniwym pikniku. W świetle najświeższych prognoz na początku maja Polska ma dostać się pod wpływ kolejnego potężnego wyżu, spokojnego układu z centrum przemieszczającego się wolno nad Skandynawią, Białorusią i Rosją. Wyż ściągnie z północnego wschodu masy powietrza dość suche, w których temperatura nie osiągnie zbyt wysokich wartości. Ale na pikniki wszelkiego rodzaju wystarczy!

Front na majówkę

Według obecnych wyliczeń modeli meteorologicznych na początku majówki będzie pogodnie i umiarkowanie ciepło. W połowie weekendu zrobi się na krótko bardzo ciepło. Pod koniec majówki nad krajem z zachodu na wschód przemieści się burzowo-deszczowy front atmosferyczny, za którym popłyną chłodne i wilgotne masy powietrza polarnego. 4 maja nad nasz rejon Europy przemieści się znad Atlantyku układ niżowy, stąd duża zmiana w pogodzie.

Prognoza pogody na majówkę

1 maja

Początek majówki zapowiada się w miarę pogodnie. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Termometry pokażą od 17 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 19 st. C w centrum kraju, po 20 st. C na Pomorzu Zachodnim. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Wideo Potencjalne burze w pierwszych dniach majowego weekendu (Ventusky.com | wideo bez dźwięku)

2 maja

3 maja

Drugi dzień majowego weekendu przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Na Podlasiu oraz w Karpatach pojawi się więcej chmur i możliwe są tam przelotne opady deszczu. Niewykluczone jest, że w górach zagrzmi. Termometry pokażą od 18 st. C na Podlasiu, przez 20 st. C w centrum kraju, po 21 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wschodni i północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

W Święto Narodowe Trzeciego Maja zapowiada się małe i umiarkowane zachmurzenie, a na północnym wschodzie i Podkarpaciu spodziewane są przelotne opady deszczu rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. Może też zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy od 18 st. C na Podlasiu, przez 20 st. C w centrum kraju, po 25 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu i południa powieje słaby i umiarkowany wiatr. W burzach jego siła wzrośnie.

Wideo Temperatura w pierwszych dniach majowego weekendu (Ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Prognoza pogody na majówkę

4 maja

5 maja

W sobotę od zachodu na wschód będzie wędrowała strefa przelotnych opadów deszczu i burz. Miejscami może spaść od 10 do 30 l/mkw. Termometry pokażą od 18 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu i południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 60-70 km/h, a najsilniej może powiać podczas burz - do 90 km/h.

Ostatni dzień długiego majowego weekendu upłynie pod znakiem pochmurnej aury, choć spodziewane są też przejaśnienia. Zapowiadane są opady deszczu rzędu 5-20 l/mkw., a na Podkarpaciu dodatkowo burze. Temperatura wyniesie od 13 st. C na Podlasiu, przez 17 st. C w centrum kraju, po 19 st. C na Podkarpaciu. Prognozowany jest zachodni i północno-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny. W porywach osiągnie do 60-70 km/h, a w burzach nawet do 90 km/h.

Synoptyk podkreśla, że prognozy mogą się jeszcze nieco zmienić.