Wstępna prognoza pogody na sylwestra i Nowy Rok

Ostatni dzień roku będzie trwał osiem godzin, a słońce zajdzie przed godziną 16. Jak prognozuje synoptyk tvnmeteo.pl Artur Chrzanowski, w sylwestra zachmurzenie okaże się zmienne i nigdzie nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje porywisty, zachodni wiatr, którego porywy mogą dochodzić do 60-80 kilometrów na godzinę. Spowoduje on, że temperatura odczuwalna będzie niższa.

Pogoda na sylwestra

A jaka noc sylwestrowa?

W noc sylwestrową będzie dość pogodnie i bez opadów. Termometry pokażą minimalnie od -6 st. C na Suwalszczyźnie, przez -2 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Nadal będzie wiać dość silny wiatr, który spowoduje, że temperatura odczuwalna będzie niższa.

Pogoda na noc sylwestrową

Pogoda na Nowy Rok

W Nowy Rok wschód słońca nastąpi między godziną 7.30 a 8.00 w zależności od położenia geograficznego. Synoptyk prognozuje, że zachmurzenie będzie zmienne i nie wystąpią opady. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na Rzeszowszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje silny, północno-zachodni wiatr, który w porywach rozpędzi 70 km/h.